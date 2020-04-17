MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriHayranları telaşlandı: Adını orada görünce koronavirüse yakalandı sandık!
GeriMagazin Hayranları telaşlandı: Adını orada görünce koronavirüse yakalandı sandık!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 17 Nisan 2020 - 11:35,

Hayranları telaşlandı: Adını orada görünce koronavirüse yakalandı sandık!

Ünlü oyuncu Johnny Depp dün sosyal medyayı kelimenin tama nlamıyla ayağa kaldırdı.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAM

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1GERÇEK SONRADAN ANLAŞILDI

GERÇEK SONRADAN ANLAŞILDI

Bütün platformlarda adı en çok konuşulanlar listelerine girdi. İlk anda da hayranları aktörün koronavirüse yakalandığını düşünerek paniğe kapıldı. Fakat konu sonradan anlaşıldı.

2OLAYLI BOŞANMAYLA GÜNDEMDEYDİ

OLAYLI BOŞANMAYLA GÜNDEMDEYDİ

Son günlerde eşi Amber Heard ile yaşadığı olaylı boşanma yüzünden gündemden düşmeyen Johnny Depp, gözde sosyal medya platformu Instagram'a katıldı. İşte dün sosyal medyada çıkan gürültünün nedeni de buydu.

3İŞTE İLK PAYLAŞIM

İŞTE İLK PAYLAŞIM

Depp'in ilk paylaşımı da " Herkese merhaba... Şimdi sizin için bir şeyler çekiyoruz. Bana bir dakika verin" mesajıyla paylaştığı bu fotoğraf oldu. Ardından da bir video paylaştı ünlü aktör.

4TAKİPÇİ SAYISI KISA SÜREDE ARTTI

TAKİPÇİ SAYISI KISA SÜREDE ARTTI

56 yaşındaki aktörün takipçi sayısı ise kısa sürede bir milyonu geçti. Şu an itibarıyla Johnny Depp'in 1.7 milyon Instagram takipçisi bulunuyor.

590 KİŞİYİ TAKİP EDİYOR

90 KİŞİYİ TAKİP EDİYOR

Aktör ise aralarında tasarımcı Samantha McMillen, şarkıcı Liam Payne, grafiti sanatçısı Banksy, oyuncu Orlando Bloom, TV'ciler Oprah Winfreyve Jimmy Kimmel'ın da bulunduğu 90 kişiyi takip ediyor.

6KULLANICI ADINI ÖNCEDEN ALMIŞTI

KULLANICI ADINI ÖNCEDEN ALMIŞTI

Johnny Depp aslında bir süre önce doğrulanmış bir kullanıcı adı almıştı. Fakat herhangi bir paylaşım yapmamıştı.

7BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Johnny Depp son olarak eşi Amber Heard ile yaşadığı olaylı boşanma davasıyla gündemdeydi. Her ikisi de birbirlerini şiddet uygulamakla suçlamıştı. Çiftin ses kayıtları ortaya çıkmıştı.

8GÜNDEMİ DEĞİŞTİRDİ

GÜNDEMİ DEĞİŞTİRDİ

Johnny Depp, bu son Instagram hamlesiyle kendisiyle ilgili gündemi de değiştirmiş oldu.

9
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi