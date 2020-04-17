Hayranları telaşlandı: Adını orada görünce koronavirüse yakalandı sandık!
Ünlü oyuncu Johnny Depp dün sosyal medyayı kelimenin tama nlamıyla ayağa kaldırdı.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAM
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GERÇEK SONRADAN ANLAŞILDI
Bütün platformlarda adı en çok konuşulanlar listelerine girdi. İlk anda da hayranları aktörün koronavirüse yakalandığını düşünerek paniğe kapıldı. Fakat konu sonradan anlaşıldı.
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OLAYLI BOŞANMAYLA GÜNDEMDEYDİ
Son günlerde eşi Amber Heard ile yaşadığı olaylı boşanma yüzünden gündemden düşmeyen Johnny Depp, gözde sosyal medya platformu Instagram'a katıldı. İşte dün sosyal medyada çıkan gürültünün nedeni de buydu.
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İŞTE İLK PAYLAŞIM
Depp'in ilk paylaşımı da " Herkese merhaba... Şimdi sizin için bir şeyler çekiyoruz. Bana bir dakika verin" mesajıyla paylaştığı bu fotoğraf oldu. Ardından da bir video paylaştı ünlü aktör.
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TAKİPÇİ SAYISI KISA SÜREDE ARTTI
56 yaşındaki aktörün takipçi sayısı ise kısa sürede bir milyonu geçti. Şu an itibarıyla Johnny Depp'in 1.7 milyon Instagram takipçisi bulunuyor.
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90 KİŞİYİ TAKİP EDİYOR
Aktör ise aralarında tasarımcı Samantha McMillen, şarkıcı Liam Payne, grafiti sanatçısı Banksy, oyuncu Orlando Bloom, TV'ciler Oprah Winfreyve Jimmy Kimmel'ın da bulunduğu 90 kişiyi takip ediyor.
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KULLANICI ADINI ÖNCEDEN ALMIŞTI
Johnny Depp aslında bir süre önce doğrulanmış bir kullanıcı adı almıştı. Fakat herhangi bir paylaşım yapmamıştı.
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BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
Johnny Depp son olarak eşi Amber Heard ile yaşadığı olaylı boşanma davasıyla gündemdeydi. Her ikisi de birbirlerini şiddet uygulamakla suçlamıştı. Çiftin ses kayıtları ortaya çıkmıştı.
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GÜNDEMİ DEĞİŞTİRDİ
Johnny Depp, bu son Instagram hamlesiyle kendisiyle ilgili gündemi de değiştirmiş oldu.