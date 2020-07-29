"Hayranıyla sevgili oldu" haberleri çıkınca... Mesajlar ikiye katlandı
Şarkıcı Aleyna Tilki, Twitter hesabından esprili bir paylaşımda bulundu.
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Ünlü isimler ve hayranlarının aşk haberleri gündeme geldikten sonra çok fazla teklif aldığını söyleyen Tilki şu mesajı paylaştı; Haha ünlülerin hayranlarıyla sevgili olduğu haberleri çıktıkça, mesaj kutumdaki mesajlar ikiye katlanıyor... Ama ben hepinizin sevgilisiyim. Üzgünüm
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ONLAR HAYRANLARIYLA EVLENDİ!
Bir hayal gibi olsa da mucizevi bir şekilde hayranı olduğu ünlüler ile büyük aşk yaşayan şanslı insanlar var. İşte hayranlarıyla evlenmiş ünlü isimler...
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TARKAN - PINAR DİLEK
İlk olarak Tarkan ile başlayalım. Küçüklüğünden beri Tarkan hayranı olan Pınar Dilek,yıllar önce sanatçı ile Almanya konseri sonrasında tanışmış ve arkadaşlıkla başlayan ilişkisi kısa sürede aşka dönüşmüştü.
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İkili aşklarını gözlerden uzak yaşayarak neredeyse evlilik tarihine kadar ilişkilerini herkesten gizlemişti. Tarkan ve Pınar Dilek 2016 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin Liya adında bir kız çocuğu var.
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OZAN DOĞULU - ECE YOSMAOĞLU
Bir Sezen Aksu konserinde hayranı olduğu müzisyen Ozan Doğulu ile kuliste tanışma fırsatı bulan Ece Yosmaoğlu onunla 4 yıl boyunca flört etti.
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Sonunda çift seçkin bir davetli topluluğunun katıldığı bir törenle dünyaevine girdi. Kısa bir süre sonra da kızlarını kucaklarına aldılar. 11 yıl evli kalan çift 2018 yılında tek celsede boşandı.
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YAŞAR - MERVE OĞUZ
Şarkıcı Yaşar ve eşi Merve Oğuz'un tanışması bir kitap fuarında gerçekleşmiş. Yaşar eşiyle tanıştığı günü böyle anlatıyor: ''Şiir kitabım yeni çıkmıştı, imza günüm vardı. Kız kardeşim de imza gününü kameraya çekiyordu. Merve kitap imzalattı o anda kameraya alınmış. Sonra hayat bizi yeniden bir araya getirdi. Defalarca karşılaştık ve aşk yıllar içinde ortaya çıktı. Sanırım aşk tesadüfleri gerçekten seviyor.''
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9 yıl önce dünyaevine giren Yaşar ile eşi Merve Oğuz evlendiklerinden bir yıl sonra anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı. Mutlu çift 8 yaşına basan oğulları Kerem'i gözlerinden bile sakınıyor.
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SİNAN ÖZEN - BURCU KARTAL
Sinan Özen uzun bir süre aşk yaşadığı eczacı Burcu Kartal ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. 56 yaşındaki Sinan Özen, 30 yaşındaki Burcu Kartal ile Almanya'daki bir konserinde tanışmıştı. Çiftin bu birlikteliğinden ikiz bebekleri var
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BURAK HAKKI - SEMA ŞİMŞEK
Burak Hakkı ve eski eşi Sema Şimşek’in ilk karşılaşmaları katıldıkları bir açılışta gerçekleşti. Sonrasında tesadüf eseri, katıldıkları Best Model yarışmasında bir araya geldiler. Yarışma boyunca hiç konuşmadılar ve yarışmadan sonra sürekli defilelerde karşılaşmaya başladılar.
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Gün geçtikçe aralarında bir aşk doğdu ve 1998 yılında dünyaevine girdiler. 12 yıl evli kalan çift yollarını ayırma kararı aldılar. Çiftin Rüzgar adında birde oğulları var.