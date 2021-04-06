Berlinli Türk taksici Serkan Demir, İngiltere’den getirttiği hibrit araçla bir anda Almanya’da ilgi odağı oldu. Yolda giderken insanların selam verdiğini belirten Demir, “Bir keresinde Uber yolcusu bir kişi araçtan inerek boşta olup olmadığımı sordu, sonra da benim taksime bindi” dedi.
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Berlin’de taksicilik yapan Serkan Demir, Londra’nın sembollerinden biri olan meşhur ‘Londra taksisini’ Berlin’e kazandırdı.
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Üstelik sipariş verdiği araç, fabrikanın 5 bininci üretimi olduğu için bizzat şirket CEO’su Jörg Hofmann, Londra’dan Berlin’e gelerek Serkan Demir’e teslim etti. Taksinin ilk müşterilerinden biri de FDP Genel Başkanı Christian Lindner oldu.
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ZDF televizyonundaki ‘Berlin Direkt’ tartışma programına Serkan’ın Londra taksisiyle giden Lindner, çektiği selfie’yi de Instagram hesabından paylaştı. Linder, paylaşımının altına “Londra atmosferi. Berlin Direkt programına yeni model İngilizlerin elektrikli taksisiyle farklı bir seyahat yaptım. Uygulama üzerinden normal bir sekilde taksi çağırdım. Bu kez yeni aracıyla Serkan Demir denk geldi. Serkan Demir, sadece böyle bir dönemde yatırım yaptığı için değil, aynı zamanda yeni şeyleri denediği için de saygıyı hak ediyor. Hayırlı yolculuklar” diye yazdı.
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Klasik tasarımla üretilen LEVC (London Electric Vehicle Company) adlı Londra taksisi, hibrit motor sistemine sahip. Sadece elektrikli aküyle 100 km gidebilen hibrit araç, 3 silindir benzinli motoruyla toplam 510 km yol alabiliyor. 2018’de üretilmeye başlanan yeni model LEVC taksinin birçok özelliği bulunuyor. Araç, engelli yolcular için koltuk sistemine sahip.
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Öte yandan 150 kilo taşıyabilen rampa sayesinde tekerlekli sandalyedeki yolcuyu aracın içine alarak taşıyabiliyor. Toplam 6 yolcu kapasiteli aracın şoför kısmı ile yolcu bölümünü ise bir cam ayırıyor. Yolcular ve şoför, ancak mikrofon sistemi üzerinden sohbet edebiliyor. Bu aynı zamanda şoförün daha güvenli seyahat etmesini de sağlıyor.
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Serkan Demir, Berlin’de 12 yıl önce yarı zamanlı olarak başladığı taksiciliği 5 yıl önce asıl işi haline getirmiş. Endüstri Teknikerliği alanında meslek eğitimi yapan Demir, uzun yıllar kendisine ait Mercedes marka taksi kullanırken, özellikle engelli yolcular ve grup halindeki kalabalık yolcuları alamadığı için yeni bir arayışa girmiş.
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“Bir kış günü kentin merkezinde tekerlekli sandalyeli bir kadın yolcunun yaklaşık 3 saat kendisini alabilecek taksi beklediğini gördüm. Bundan sonra ‘Madem bu işi yapıyorum, o zaman tam yapayım’ diye düşündüm. Mercedes marka taksi kullanırken de para kazanıyordum. Ancak şimdi en azından engelli insanlara da hizmet verebiliyorum” diyerek Londra taksisini neden tercih ettiğini anlatıyor.
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Yaklaşık 1 aydır Berlin sokaklarında yeni aracıyla müşterilerini taşıyan Demir, araca ilginin ise çok olduğunu belirtiyor. Normalde taksilere kimse yol hakkı vermek istemezken, aracını görenlerin önceliği kendisine verdiğini belirten Demir, şunları söyledi:
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“Bir keresinde Uber yolcusu araçtan inerek boşta olup olmadığımı sordu, sonra da benim taksiye bindi. Yolda giderken insanlar selam veriyor, el sallıyor, selektör yapıyor. Bir polis ise ‘Araçları değişelim mi” diye takılmıştı. Londra taksisinin bu kadar ilgi çekeceğini düşünmemiştim.”Sekan Demir, korona salgının ilk döneminde işlerin durgun olduğunu ancak bu yıldan itibaren işlerin açıldığını belirtirken, salgın sonrası ihtiyaca göre araç sayısını artırmayı planlıyor. Demir, ‘taxi4berlin’ Instagram sayfasından da aracıyla ilgili paylaşımlar yapıyor.