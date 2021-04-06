Hayırlı yolculuklar

“Bir keresinde Uber yolcusu araçtan inerek boşta olup olmadığımı sordu, sonra da benim taksiye bindi. Yolda giderken insanlar selam veriyor, el sallıyor, selektör yapıyor. Bir polis ise ‘Araçları değişelim mi” diye takılmıştı. Londra taksisinin bu kadar ilgi çekeceğini düşünmemiştim.”Sekan Demir, korona salgının ilk döneminde işlerin durgun olduğunu ancak bu yıldan itibaren işlerin açıldığını belirtirken, salgın sonrası ihtiyaca göre araç sayısını artırmayı planlıyor. Demir, ‘taxi4berlin’ Instagram sayfasından da aracıyla ilgili paylaşımlar yapıyor.