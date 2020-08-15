Haydi uygulaması nedir, nasıl indirilir? Haydi uygulaması hakkında bilgiler
‘Hayvan Durum İzleme’ (HAYDİ) mobil ihbar uygulaması, hayvanseverlerden yoğun ilgi gördü. 28 Temmuz’da hizmete giren HAYDİ uygulamasını 17 günde 9 bin 453 kişi cep telefonlarına indirdi. Uygulamaya 203’ü gerçek, 230’u asılsız olmak üzere 433 ihbar geldi. Peki, Haydi uygulaması nedir, nasıl indirilir? Haydi uygulaması hakkında bilgiler...
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Vatandaşların çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçları hızlı ihbar edebilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığınca ortak yürütülen çalışma sonucu HAYDİ mobil uygulaması hizmete girdi, İçişleri Bakanlığından edindiği bilgiye göre, çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu, Hayvanları Koruma Kanunu, Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda adli ve idari işlem tesis ederek takip ve koordinasyonun sağlanması amacıyla 253 personele eğitim verildi.
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Haydi uygulaması nedir nasıl indirilir?
Daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması gibi, akıllı telefonlara ios ve androit platformlarında kullanıcılara sunulacak Haydi (Hayvan Durum İzleme) uygulamasıyla hayvan haklarını tek tuşla korumak mümkün olacak. Hayvan hakları ihlalinin yaşandığı herhangi bir olayda uygulama üzerinden tek dokunuşla yapacağınız bildirim Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin en kısa sürede ihlalin yaşandığı yere gelip, işlem yapılmasını sağlayacak.
Vatandaşlar, Apple Store ve Play Store üzerinden cep telefonlarına indirdikleri HADİ uygulamasıyla T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini yazarak giriş yapabiliyor. Giriş yaptıktan sonra cep telefonuna gelen doğrulama kodunun girilmesiyle uygulama etkin hale getiriliyor.
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Fotoğraflı ihbar yapılabiliyor
Vatandaşlar, uygulama üzerinden ihbar konusuyla ilgili fotoğraf da paylaşabilecek.Gönderilen ihbarlar, ihbarı yapan vatandaşın konumuna en yakın haber merkezine iletilecek ve böylece en kısa sürede belirtilen konuma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekibi sevk edilecek.
Vatandaşlar, HAYDİ sayesinde hem çevre ve doğa ile ilgili hem de hayvanları öldürme veya yaralama, sokağa atma, aç/susuz bırakma, kötü davranma, gücünü aşan yük yükleme, zararlı yiyecek içecek verme, hayvanların gürültüye neden olması, çevrenin kirletilmesinden dolayı hayvanın zarar görmesi, trafikte hayvana çarpıp yardım etmeme, işkence, eziyet, zarar verme, cinsel ilişkide bulunma, hayvanların cinsel içerikli yayınlarda kullanılması, bakımlarını ihmal etme, hayvanların dövüştürülmesiyle kumar oynama/oynatma, tehlike arz eden hayvanları üretme, ülkeye sokma gibi adli veya idari işlem yapılmasını gerektiren konularda kolluk kuvvetlerine anlık olarak ihbarda bulunabilecek.