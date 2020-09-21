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Haber Giriş: 21 Eylül 2020 - 11:37 | 

Hüseyin Yücel kimdir? Acun Ilıcalı'nın bilgisayar kampanyasına (Haydi Şimdi) 1 milyon bağışta bulundu

Acun Ilıcalı tarafından canlı yayında düzenlenen Haydi Şimdi bilgisayar kampanyası, birçok değerli işadamı tarafından destek gördü. Gecenin en çok bağışta bulunan birisi de an Hüseyin Yücel oldu. Hüseyin Yücel, Haydi Şimdi laptop kampanyasına bir milyon liralık bağışta bulundu. Peki, Acun Ilıcalı'nın laptop kampanyasına 1 milyon bağışta bulunan Hüseyin Yücel kimdir?

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Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, 1982’de İstanbul’da dünyaya geldi. Saint Benoit Lisesi’nin Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi Ekonomi ve İşletme bölümlerinde lisans eğitimini tamamladı. Üniversiteden 2005’te mezun olduktan sonra Türkiye’ye dönen Hüseyin Yücel, aile şirketlerinde farklı görevler yaptı.

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2011’de Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okullarının İcra Kurulu Başkanlığını üstlendi. 2017 yılında eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğü sporu, öğrencilere sevdirmek için Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Basketbol Takımı’nı kurdu. Başkanı olduğu takım, ilk yılında Süper Lig’e çıktı. Yücel, şimdi “Kurucu Başkan” sıfatıyla takımı desteklemeye devam ediyor.

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Futbolla da yakından ilgilenen Hüseyin Yücel, 2018 Eylül ayı itibarıyla Beşiktaş Jimnastik Kulübünün Yönetim Kurulu üyesi oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Hüseyin Yücel, İngilizce ve Fransızca biliyor.

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