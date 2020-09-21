Hüseyin Yücel kimdir? Acun Ilıcalı'nın bilgisayar kampanyasına (Haydi Şimdi) 1 milyon bağışta bulundu

2011’de Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okullarının İcra Kurulu Başkanlığını üstlendi. 2017 yılında eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğü sporu, öğrencilere sevdirmek için Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Basketbol Takımı’nı kurdu. Başkanı olduğu takım, ilk yılında Süper Lig’e çıktı. Yücel, şimdi “Kurucu Başkan” sıfatıyla takımı desteklemeye devam ediyor.