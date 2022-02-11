Haydar Dümen kimdir? Haydar Dümen'in ölüm nedenini Mehmet Coşkundeniz açıkladı

Türk psikiyatrist- Köşe yazarı Haydar Dümen 15 Haziran 1930 tarihinde Uşak'ta dünyaya geldi. Uşak'ın İkisaray köyünde doğmuştur. Afyon Lisesi'nden 1948 yılında mezun olan Dümen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Şubat 1955 yılında mezun oldu, 1958'de nöropsikiyatri uzmanlığına yükseldi.
25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli olmuş ve yazın çalışmalarına ağırlık vermiştir. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri farklı bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevaplamasından dolayı geniş bir okuyucu kitlesine sahiptir.
Posta gazetesinde köşe yazarlığı yapan Haydar Dümen aynı zamanda YouTube hesabından cinsel yaşam konusunda değerlendirmelerini paylaşıyordu.