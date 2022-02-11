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Haydar Dümen kimdir? Haydar Dümen'in ölüm nedenini Mehmet Coşkundeniz açıkladı

#Haydar Dümen#Haydar Dümen Kimdir#Haydar Dümen Neden Öldü

Köşe yazarı Haydar Dümen 91 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini aynı gazetede çalıştığı köşe yazarı arkadaşı Mehmet Coşkundeniz sosyal medya hesabından, "Gazetemiz POSTA'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın" notuyla duyurdu. Vefat haberi ardından Dümen'in hayatına dair bilgiler bir kez daha gündeme geldi. Peki, Haydar Dümen kimdir?

1/3Haydar Dümen kimdir Haydar Dümenin ölüm nedenini Mehmet Coşkundeniz açıkladı

Türk psikiyatrist- Köşe yazarı Haydar Dümen 15 Haziran 1930 tarihinde Uşak'ta dünyaya geldi. Uşak'ın İkisaray köyünde doğmuştur. Afyon Lisesi'nden 1948 yılında mezun olan Dümen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Şubat 1955 yılında mezun oldu, 1958'de nöropsikiyatri uzmanlığına yükseldi.

2/3Haydar Dümen kimdir Haydar Dümenin ölüm nedenini Mehmet Coşkundeniz açıkladı

25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli olmuş ve yazın çalışmalarına ağırlık vermiştir. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri farklı bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevaplamasından dolayı geniş bir okuyucu kitlesine sahiptir.

3/3Haydar Dümen kimdir Haydar Dümenin ölüm nedenini Mehmet Coşkundeniz açıkladı

Posta gazetesinde köşe yazarlığı yapan Haydar Dümen aynı zamanda YouTube hesabından cinsel yaşam konusunda değerlendirmelerini paylaşıyordu.

 

 

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