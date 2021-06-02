Hayatının değiştiği gün onu giymişti: Prenses Diana'nın gelinliği 25 yıl sonra ilk kez sergileniyor

ONUN GELİNLİĞİ DE ŞAŞIRTTI 2018 yılında bir başka kraliyet düğünü daha yapıldı. Bu kez sahnede Prenses Eugenie ve Jack Brooksbank vardı. Prenses de gelinlik tercihiyle çok şaşırttı. Çünkü geleneklerin aksine duvak kullanmamayı tercih etmişti.