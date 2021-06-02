FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS. ALAMY
Haber Giriş: 02 Haziran 2021 - 15:42 |
Hayatının değiştiği gün onu giymişti: Prenses Diana'nın gelinliği 25 yıl sonra ilk kez sergileniyor
O gelinliği giydikten 17 yıl sonra ölmüştü. O gelinlik yıllar sonra ilk kez sergileniyor.
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25 YIL SONRA İLK KEZ SERGİLENİYOR
Diana Spencer'ın bütün hayatını değiştiren o gün giydiği gelinlik 25 yıl sonra ilk kez sergileniyor.
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KENSINGTON SARAYI'NDA
1981 yılında milyonların izlediği bir törenle evlenen Diana Spencer ile Prens Charles'ın, en az gelin kadar düğünün yıldızı olan gelinliği 25 yıllık bir aradan sonra ilk kez yeniden sergileniyor.
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İNGİLİZ TASARIMCILARIN KIYAFETLERİ
Kensington Sarayı'nda açılan sergide Prenses Diana'nın gelinliğinin yanı sıra ailenin diğer üyelerinin gelinlikleri ve özel günlerde giydiği kıyafetler de yer alıyor.
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1981 YILINDAKİ DÜĞÜNÜNDE GİYDİ
Royal Style In The Making adlı sergi, 3 Haziran'da kapılarını açıyor. Bu serginin daha şimdiden en çok ilgi çeken parçası ise Prenses Diana'nın 1981 yılındaki düğününde giydiği bu gelinlik.
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DAVID EMMANUEL TASARLADI
David Emmanuel tarafından tasarlanan gelinlik, özel bir muhafaza içinde moda ve tarih meraklılarına sunuluyor. Gelinlik, Prenses Diana'nın iki oğlu Prens William ile Prens Harry tarafından Kensington Sarayı'na ödünç verildi.
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KRALİYET AİLESİNİN GÖRSEL KİMLİĞİ
Serginin küratörlüğünü üstlenen Matthew Store, bu serginin, İngiliz kraliyet ailesinin görsel kimliğini şekillendiren, ülkenin önde gelen tasarımcılarının çalışmalarını gözler önüne sermeyi amaçlıyor.
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UNUTULMAYAN KRALİYET GELİNLİKLERİ
Kraliyet ailelerinin düğünleri her zaman büyük bir ilgi odağı... Bu düğünlerle ilgili en çok dikkat çeken ayrıntı ise gelinlikler. Gelin son 20 yıl içinde kraliyet gelinlerinin giydiği, dönemine göre moda yaratan o gelinlikleri bir hatırlayalım.
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BABAANNESİNİN ELBİSESİ
İngiliz kraliyet ailesinden geçtiğimiz hafta kapalı kapılar ardında bir düğün töreni gerçekleşti. Kraliçe 2 Elizabeth'in ortanca oğlu Andrew'nun, SarahFerguson ile evliliğinden dünyaya gelen 31 yaşındaki kızı Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi, Windsbor Şatosu'nda kapalı kapılar ardında evlendi. Törenin en çok dikkat çeken yanı ise Beatrice'in gelinliği oldu.
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ELİZABETH EVLENİRKEN O TACI TAKTI
O gelinlik tam 53 yıl önce Kraliçe 2. Elizabeth tarafından önce parlamento açılışında ardından da çeşitli özel gecelerde giyilmişti. Kraliçe'nin elbisesi Beatrice için modifiye edildi ve kol kısmına eklemeler yapıldı. Bu vintaj gelinlik, bir dönem İngiliz kraliyet ailesinin kadın üyeleri için yaptığı tasarımlarla tanınan Norman Hartnell'ın imzasını taşıyor.
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ONUN GELİNLİĞİ DE ŞAŞIRTTI
2018 yılında bir başka kraliyet düğünü daha yapıldı. Bu kez sahnede Prenses Eugenie ve Jack Brooksbank vardı. Prenses de gelinlik tercihiyle çok şaşırttı. Çünkü geleneklerin aksine duvak kullanmamayı tercih etmişti.
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TÜM ZAMANLARIN EN İYİLERİNDEN
Peter Pilotto'dan Christopher de Vos tasarımı olan gelinlik, tüm zamanların en iyi kraliyet gelinlikleri listesinde ilk sıralara yerleşti.
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EN ÇOK KONUŞULAN DÜĞÜN
2018'in en çok konuşulan düğünün kahramanları ise Prens Harry ile Meghan Markle oldu. Markle, kendisini nikah töreninin yapılacağı kiliseye getiren araçtan indiğinde bütün dünya bir şaşkınlık yaşadı. Markle herkesin umduğunun aksine son derece sade bir gelinlik gilmişti.
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İLHAM VERDİ
Markle'ın Clare Waight Keller'ın Givenchy için tasarladığı gelinliği daha sonra pekçok kişiye ilham verdi.
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ESKİ TV SPİKERİ
Eski TV spikeri Letizia Ortiz Rocasolano, 2004 yılında İspanya'nın veliaht prensi Felipe ile evlendi.
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ŞİMDİ BİRİ KRAL DİĞERİ KRALİÇE
Gelinliği uzun süre dillerden düşmedi. Emektar İspanyol tasarımcı Manuel Pertegaz'ın imzasını taşıyan bu tasarım, İspanyol kültüründen de izler taşıyordu.
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DUVAK BÜYÜKANNEDEN
2004 yılında dünya iki tane kraliyet düğünü izledi. Biri şu anda İspanya Kralı ve Kraliçesi olan Letizia Orzi ve Felipe'nindi. Ondan önde de Danimarka Veliaht Prensi Frederik ile Mary Donaldson evlendi.
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İRLANDA DANTELİ
Donaldson'ın gelinliği de Danimarkalı bir tasarımcı tarafından hazırlandı. Gösterişli gelinliğin en ilginç parçası ise duvaktı. Duvak, damadın büyük büyükannesine hediye edilen bir İrlanda dantelinden yapıldı.
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MİLYONLAR İZLEDİ
2011 yılında Prens William ile Kate Middleton milyonlarca kişinin izlediği bir törenle evlendi. Middleton'ın Alexander McQueen tasarımcısı Sarah Burton imzalı gelinliği, yıllar öncesinden, Grace Kelly'nin gelinliğini anımsattı birçok kişiye.
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MAKYAJI KENDİ YAPTI
Middleton, gelinliğini Kraliçe'nin koleksiyonundaki taçlardan biriyle tamamladı. Gelin makyajını ise kendisi yapmıştı.
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AYNI YIL EVLENDİLER
Tüm dünya Kate Middleton ile Prens Wililam'ın düğününe odaklansa da aynı yıl bir başka kraliyet düğünü daha gerçekleşti. Monako Prensi Albert ile Charlene Wittstock hayatını gösterişli bir törende birleştirdi.
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HEM SADE HEM ŞIK
Eski bir yüzücü olan Charlene Wittstock'un gelinliği sade şıklığıyla dikkat çekti. Törende durmadan ağlamasıyla konuşulan gelinin gelinliği ise Giorgio Armani imzasını taşıyordu.
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ESKİ TV YILDIZI PRENS İLE EVLENDİ
İsveç prensi Carl Philip, hayatının aşkı Sofia Helqvist ile 2015 yılında hayatını birleştirdi. Helqvist'in gelinliğin de ülkesinden yani İsveç'ten bir tasarımcının Ida Sjöstedt'in imzasını taşıyordu.
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DANTEL MODASI
O yıl pek moda olan dantel ayrıntıları da dikkat çekti.
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ÜLKESİNDEN BİR TASARIMCI
İsveç'in veliaht prensesi Victoria, 2010'da Daniel Wrenstign ile evlendi.
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TACI ÇOK KONUŞULDU
Pär Engsheden tasarımı bir gelinlik giyen Prenses Victoria görüntüsünü her zaman bu tür listelerde ilk sıralara yer alan gösterişli bir taçla tamamladı.