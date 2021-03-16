Hayatının aşkını flört uygulamasında bulmuş: Şarkıcı Lana Del Rey nişan yüzüğünü gösterdi

MASKEYLE BİLE TANIDILAR Şarkıcı Lana Del Rey, çalkantılı giden özel hayatını bir düzene oturtmuş gibi görünüyor. 35 yaşındaki şarkıcı önceki gün, Los Angeles'ta görüntülendi. Kot pantolon ve üzerine beyaz bir kazak giyen Del Rey, iki renkli maskesini de ihmal etmedi. Şarkıcı her ne kadar maske de taksa, dikkat çekmeyecek gibi giyinse de hayranları yanlarından gelip geçerken onu tanıdı.