Hayatının aşkını flört uygulamasında bulmuş: Şarkıcı Lana Del Rey nişan yüzüğünü gösterdi
Ünlü şarkıcının ayakları aşkından yerden kesildi. Kısa bir süre önce sevgilisiyle nişanlandığını sosyal medyadan duyuran şarkıcı önceki gün de çıktığı gezintide görüntülendi. Şarkıcının kendisi kadar iri taşlı nişan yüzüğü de dikkat çekti.
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MASKEYLE BİLE TANIDILAR
Şarkıcı Lana Del Rey, çalkantılı giden özel hayatını bir düzene oturtmuş gibi görünüyor. 35 yaşındaki şarkıcı önceki gün, Los Angeles'ta görüntülendi. Kot pantolon ve üzerine beyaz bir kazak giyen Del Rey, iki renkli maskesini de ihmal etmedi. Şarkıcı her ne kadar maske de taksa, dikkat çekmeyecek gibi giyinse de hayranları yanlarından gelip geçerken onu tanıdı.
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NİŞAN YÜZÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ
Kendisine sevgi gösterisinde bulunan hayranlarıyla sohbet eden Lana Del Rey, onlara imza verip fotoğraf da çektirdi. Lana Del Rey'in iri taşlı nişan yüzüğü de uzaktan bile dikkat çekti. Del Rey ile kısa bir süredir birlikte olduğu Clayton Johnson geçtiğimiz şubat ayında nişanlandıklarını duyurmuştu. Çiftin, geçen yıl ağustos ayından bu yana birlikte olduğu belirtiliyor.
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SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR
Lana Dey Rey ile Clayton Johnson'ın aşkı da birbirlerini sosyal medyada takip etmeleriyle ortaya çıktı. Lana Dey Rey, People dergisinin haberine göre nişanlısı Johnson, bir flört uygulaması aracılığıyla tanıştı. Del Rey'in kalbini çalan Clayton Johnson, model ve müzisyen. Çift, hayranları arasında uzun süre konuşulan aşklarını bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.
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O DA MÜZİSYEN
Bu olayın ardından Lana Del Rey, bir flört uygulaması aracılığıyla 32 yaşındaki Clayton Johnson ile tanıştı. Çift, şimdi hayatlarını resmi olarak da birleştirmeye hazırlanıyor. Lana Del Rey'in nişanlısı Clayton Johnson, The Johnsonsadlı müzik grubunun üyesiydi. İki erkek kardeşiyle kurduğu grupta vokalist ve gitarist olarak yer alan Johnson, daha önce de Stereo Skyline adlı grupta çalıyordu.
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POLİS MEMURUYLA ÇIKIYORDU
Lana Del Rey, 2020 yılının ortalarına kadar polis memuru Sean Larkin ile birlikteydi. Birkaç ay birlikte olan çift, daha sonra ayrıldı.