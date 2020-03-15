HayatÄ±mÄ±zÄ±n yeni gerçeÄŸi corona virüs! 45 maddede corona virüs hakkÄ±nda bilmeniz gereken her ÅŸey
GÃ¼nlerdir onunla yatÄ±p onunla kalkÄ±yoruz. BÃ¼tÃ¼n medya organlarÄ± Covid-19 hakkÄ±nda ÅŸimdilik bilinen bÃ¼tÃ¼n bilgileri tekrarlÄ±yor. Ancak ne kadar tekrarlansa az Ã§Ã¼nkÃ¼ karÅŸÄ±mÄ±zda daha Ã¶nce hiÃ§ karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tÃ¼rde bir sorun var. Biz de en baÅŸa dÃ¶ndÃ¼k, elinizin altÄ±nda bulunmasÄ± gereken bilgileri derledik.
* Nedir? Hayvanlar arasÄ±nda yaygÄ±n olan bÃ¼yÃ¼k bir virÃ¼s grubu.
* Ne zaman, nerede, nasÄ±l doÄŸdu? Ä°lk kez geÃ§en aralÄ±kta Ã‡inâ€™in Vuhan ÅŸehrinde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Ä°lk vakanÄ±n buradaki hayvan pazarÄ±nda balÄ±k satan 49 yaÅŸÄ±nda biri olduÄŸu tahmin ediliyor.
* NasÄ±l bulaÅŸÄ±yor? Ã–ksÃ¼rme ve hapÅŸÄ±rmayla havaya saÃ§Ä±lan virÃ¼slerin solunum yolundan vÃ¼cuda girmesiyle, virÃ¼sÃ¼n bulunduÄŸu eÅŸyalara dokunulduktan sonra da aÄŸÄ±z ya da buruna taÅŸÄ±narak...
2
* KaÃ§ kiÅŸide gÃ¶rÃ¼ldÃ¼, kaÃ§ kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti? 13 Mart itibariyle dÃ¼nyada 138 bin 611 kiÅŸide gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. 5 bin 83 kiÅŸi bu virÃ¼s sebebiyle hayatÄ±nÄ± kaybetti.
* KaÃ§ Ã¼lkeye yayÄ±ldÄ±? 87. En Ã§ok vaka gÃ¶rÃ¼len Ã¼lkeler; 81 bin kiÅŸiyle Ã‡in, 11 bin 255 kiÅŸiyle Ä°talya ve 6 bin 562 vakayla Ä°ran.
* NasÄ±l yayÄ±ldÄ±? Ä°talya, Avrupaâ€™nÄ±n en yaÅŸlÄ± nÃ¼fusuna sahip. Uzmanlar bunun virÃ¼sÃ¼n yayÄ±lmasÄ±nda etkili olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.
* GeÃ§erli bir tedavi yÃ¶ntemi, aÅŸÄ±sÄ± var mÄ±? * HenÃ¼z yok.
3
Gelecekte bizi neler bekliyor?
*Ne kadar daha yayÄ±lacak? DeÄŸiÅŸik projeksiyonlar var.
Bu ÅŸekilde devam ederse dÃ¼nya nÃ¼fusunun yÃ¼zde 40 ila 70â€™ine bulaÅŸabileceÄŸi sÃ¶yleniyor. HastalÄ±ÄŸÄ±n yÃ¼zde 80 civarÄ±nda hafif belirtilerle geÃ§tiÄŸi varsayÄ±lÄ±rsa; ancak geri kalan yÃ¼zde 20â€™lik kÄ±sÄ±mda ciddi bir probleme yol aÃ§abileceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor. BaÅŸka bir tahmin de virÃ¼sÃ¼n grip virÃ¼sÃ¼nde olduÄŸu gibi mevsimsel bir hastalÄ±ÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi. (Prof. Dr. Murat Akova )
4
* YazÄ±n yayÄ±lma hÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸecek mi?
Havalarla ilgisi yok. Ya toplumun Ã¶nemli kÄ±smÄ± baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k kazanacak ve virÃ¼s bulaÅŸacak kiÅŸi bulamayacak, ya mutasyona uÄŸrayacak bulaÅŸma Ã¶zelliÄŸini bir anda kaybedecek (SARSâ€™ta Ã¶yle olmuÅŸtu) ya da bir aÅŸÄ± geliÅŸtirilecek. (TÃ¼rkiye Enfeksiyon HastalÄ±klarÄ± DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Mehmet Ceyhan)
* TÃ¼rkiyeâ€™ye neden geÃ§ geldi? Yolcular havaalanlarÄ±nda termal kameralarla takip edildi. Riskli bÃ¶lgelere uÃ§uÅŸlar durduruldu. Ä°ran ve Irak sÄ±nÄ±rlarÄ± kapatÄ±ldÄ±. VirÃ¼sÃ¼n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼lkelerden gelenlere 14 gÃ¼nlÃ¼k karantina uygulandÄ±. TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± salgÄ±n bÃ¶lgelerinden tahliye edildi.
Ã–nlemler: EÄŸitime ara verildi. Spor mÃ¼sabakalarÄ± seyircisiz oynanmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. KÃ¼ltÃ¼r sanat faaliyetleri durduruldu.
6
NasÄ±l korunuruz?
* Kimler risk altÄ±nda? 65 yaÅŸ Ã¼zerindekiler, eÅŸlik eden hastalÄ±klarÄ± olanlar ve baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi gÃ¼Ã§lÃ¼ olmayanlar.
* BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi nasÄ±l gÃ¼Ã§lendirilir? -Â GÃ¼nde yedi saat uyuduÄŸunuzdan emin olun. GÃ¼naÅŸÄ±rÄ± yarÄ±mÅŸar saat egzersiz yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n. Meditasyon destekleyicidir. TÃ¼m sebze ve meyveler antioksidan iÃ§erir. Ã–zellikle pancar, mÃ¼rver, sarmÄ±sak, brokoli, turunÃ§giller, bÃ¶ÄŸÃ¼rtlen ve kiviye Ã¶ncelik verin. (HÃ¼rriyet yazarÄ± Dr. Mehmet Ã–z)
-Â D Vitamini, Ã§inko, Ã¼Ã§ saatte bir 500 veya 1000 mg Vitamin C (ishal yaparsa azaltÄ±labilir), sistein iÃ§eren destekler, iki gÃ¼nde bir â€˜colostrumâ€™ ve probiyotik alÄ±nabilir. (Biyokimya ve antiaging uzmanÄ± Dr. AyÅŸegÃ¼l Ã‡oruhlu)
7
* Hijyen kurallarÄ± neler? -Â Hasta insanlarla temastan kaÃ§Ä±nÄ±n. m Â AÄŸÄ±z, burun ve gÃ¶ze dokunmayÄ±n. m Â Ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yÄ±kayÄ±p kurulayÄ±n. m Â Sabun ve su yoksa alkol bazlÄ± el antiseptiÄŸi veya kolonya kullanÄ±n. m Ã–ksÃ¼rme veya hapÅŸÄ±rma sÄ±rasÄ±nda burun ve aÄŸzÄ±nÄ±zÄ± tek kullanÄ±mlÄ±k mendille Ã¶rtÃ¼n, yoksa dirsek iÃ§ini kullanÄ±n. (TÃ¼rk Tabipler BirliÄŸi)
* Maske kullanmalÄ± mÄ±? -Â SaÄŸlÄ±klÄ± kiÅŸilerin kullanmasÄ±na gerek yok. -Â Filtreli maskeler baÅŸka solunum sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±na sebep verebilir, kullanmayÄ±n. Gerekli durumlarda kullanÄ±lacak maskelerin cerrahi/basit/tÄ±bbi maske olmasÄ± yeterli. -Â Defalarca kullanÄ±lmasÄ± mikroplaÅŸma riskini arttÄ±rÄ±r. KullanÄ±lmÄ±ÅŸ maskeyi hemen Ã§Ã¶pe atÄ±n. (Bilim Kurulu Ãœyesi Prof. Dr. Serap ÅžimÅŸek Yavuz)
8
* Eldiven giymeli mi? SaÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki kiÅŸiler eldiven kullanmamalÄ±. Uygun ÅŸekilde kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nda hastalÄ±ÄŸÄ±n daha Ã§ok yayÄ±lmasÄ±na neden olur. (TÃ¼rk Tabipler BirliÄŸi)
* Evde nelere dikkat etmeli? SÄ±k sÄ±k havalandÄ±rÄ±n. Normal deterjanlarla temizlik yeterli. (Bilim Kurulu Ãœyesi Prof. Dr. Serap ÅžimÅŸek Yavuz)
* Ä°ÅŸyerinde alÄ±nmasÄ± gereken Ã¶nlemler Ortak kullanÄ±lan alanlarÄ±n hijyeni saÄŸlanmalÄ±. Koruyucu malzeme temin edilmeli. Ortam sÄ±k sÄ±k havalandÄ±rÄ±lmalÄ±. ÅžÃ¼phe, tedavi durumunda geÃ§imleri garanti altÄ±na alÄ±nmalÄ±. (DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Dr. Arzu Ã‡erkezoÄŸlu)
9
* Toplu taÅŸÄ±mada neler yapÄ±lmalÄ±? MÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca az kullanÄ±lmalÄ±. Ä°ndikten sonra eller yÄ±kanmalÄ±, dezenfektan ya da kolonyayla temizlenmeli.
* Sosyal hayat nasÄ±l etkilenecek? TokalaÅŸma, sarÄ±lma, Ã¶pÃ¼ÅŸme riskli. KalabalÄ±ÄŸa girmeyin. (Boston Ãœniversitesi Asistan ProfesÃ¶r Emrah AltÄ±ndiÅŸ)
* Evcil hayvanlarÄ± nasÄ±l koruruz? Kedi ve kÃ¶pekten bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dair bir tanÄ± yok. Ama hayvanlarÄ± sevdikten sonra el hijyeni Ã§ok Ã¶nemli. (Bilim Kurulu Ãœyesi Prof. Dr. Serap ÅžimÅŸek Yavuz)
10
* YurtdÄ±ÅŸÄ± seyahati sÃ¶z konusuysa... UÃ§ak kapÄ±sÄ±, kontuar gibi yerlerde beklerken insanlarla araya bir metre mesafe koymalÄ±. Gidilen Ã¼lkede de kalabalÄ±ktan uzak durulmalÄ±. Ã–zellikle virÃ¼sÃ¼n olduÄŸu Ã¼lkelerdenÂ dÃ¶nenler 14 gÃ¼n evden Ã§Ä±kmamalÄ±. (Bilim Kurulu Ãœyesi Prof. Dr. Serap ÅžimÅŸek Yavuz)
* Ã‡ocuklarÄ± nasÄ±l koruruz?
Yalan sÃ¶ylemeyin. SorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayÄ±n. Korkutucu olmadan, baskÄ± kurmadan ve tehdit etmeden ellerini sÄ±k sÄ±k yÄ±kamasÄ± gerektiÄŸini anlatÄ±n. (Ã‡ocuk ve ergen psikiyatrÄ± Prof. Dr. EyÃ¼p Sabri Ercan)
11
VirÃ¼sÃ¼ kaptÄ±ysak...
*NasÄ±l anlarÄ±z? ÃœÃ§ ana belirti var; ateÅŸ, Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ve nefes darlÄ±ÄŸÄ±. VirÃ¼sÃ¼ kapanlarÄ±n yÃ¼zde 80â€™inde Ã§ok hafif ya da belirtisiz geÃ§ebiliyor. (Prof. Dr. Murat Akova )
* ÅžÃ¼pheleniyorsak ilk ne yapmalÄ±? En yakÄ±n doktora baÅŸvurun. Doktor muayeneden sonra zatÃ¼rree hali sÃ¶z konusuysa sizi bakanlÄ±ÄŸÄ±n belirlediÄŸi hastaneye yÃ¶nlendirecektir. (TÃ¼rkiye Enfeksiyon HastalÄ±klarÄ± DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Mehmet Ceyhan)
* TanÄ±yÄ± koyabilen kaÃ§ hastane var? TanÄ±yÄ± sadece SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± koyabiliyor. BaÅŸvurduÄŸunuz saÄŸlÄ±k kuruluÅŸu sizden alÄ±nan Ã¶rneÄŸi, Ankaraâ€™daki Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± LaboratuvarÄ±â€™na gÃ¶nderiyor. (Prof. Dr. Murat Akova)
12
* Hasta olan biri neler yaÅŸÄ±yor?
Bu bir solunum yolu enfeksiyonu. Ã–zellikle ateÅŸ, Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ve nefes darlÄ±ÄŸÄ± oluyor. Belirtiler virÃ¼sle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ktan beÅŸ gÃ¼n sonra ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. HastanÄ±n baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminin saÄŸlam ya da zayÄ±f oluÅŸuna ve yaÅŸa baÄŸlÄ± olarak ya ilerleyip zatÃ¼rreeyle beraber solunum yetmezliÄŸine giden bir tabloya yol aÃ§Ä±yor ya da kendi kendine iyileÅŸiyor. (Prof. Dr. Murat Akova)Â
* Tedaviyi destekleyici bir ÅŸeyler var mÄ±? Direkt bir tedavisi, ilacÄ± yok. SaÄŸlÄ±klÄ± beslenme ve yeterli uyku Ã¶nemli. Kelle paÃ§a Ã§orbasÄ±, tuzlu suyla gargara gibi ÅŸeylerin Ã¶zel bir faydasÄ± yok. (TÃ¼rkiye Enfeksiyon HastalÄ±klarÄ± DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Mehmet Ceyhan)
* Ne kadar sÃ¼rede geÃ§iyor? HastalarÄ±n hastanede yatma sÃ¼releri yaklaÅŸÄ±k 10-14 gÃ¼n. (Prof. Dr. Murat Akova )
* Bir kere kapÄ±p iyileÅŸtiysek bir daha olma ihtimali var mÄ±? Åžu anda bilinmiyor. (Prof. Dr. Murat Akova )
13
Psikolojimizi nasÄ±l koruruz?
(Psikiyatr Prof. Dr. YankÄ± Yazgan)
* Ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ne yapmalÄ±? - SalgÄ±nla ilgili yeni haberleri dakika dakika izlemekten vazgeÃ§in. BilimdÄ±ÅŸÄ± bilgiler veren kiÅŸilere uzman unvanlÄ± olsalar bile kulak vermeyin. Yetkililerin kararlarÄ±na gÃ¶re hareket edin. Umudunuzu kaybetmeyin, bu durumun geÃ§ici ve az zararla atlatÄ±lma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã§ok yÃ¼ksek olduÄŸunu hiÃ§ unutmayÄ±n.
* Hijyen takÄ±ntÄ±sÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸmemesi iÃ§in ne yapmak gerek? - Hijyen kurallarÄ±nÄ±n iyi belirlenmesi, bu kurallara tam uyulmasÄ± takÄ±ntÄ±dan farklÄ± bir durum yaratÄ±r. TakÄ±ntÄ± daha ziyade ne yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n bilinmediÄŸi, Ã¶nlemlerin Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼nÃ¼n belirlenmediÄŸi durumlarda ÅŸiddetlenebilir. Ã–nceden benzer sorunlarÄ± yaÅŸamÄ±ÅŸ olanlarÄ±n bu hijyen uygulamalarÄ±nÄ± takÄ±ntÄ±ya Ã§evirme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± nedeniyle tekrar gÃ¶rÃ¼ÅŸ almalarÄ± faydalÄ± olur.
14
* YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n yerin karantina altÄ±na alÄ±nmasÄ± durumunda sakinliÄŸimizi nasÄ±l koruruz? - SorumluluklarÄ±nÄ± aksatma kaygÄ±sÄ±ndan tutun sevdiklerimizden ayrÄ± kalma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±na kadar deÄŸiÅŸen sahici kaygÄ±lar doÄŸar. Ancak makul bir Ã¶nlem olduÄŸuna toplumun ikna olmasÄ± ve durumun geÃ§iciliÄŸi bu zorluÄŸa katlanmayÄ± saÄŸlayabilir.
* Stok yapmamÄ±za gerek var mÄ±? HayÄ±r. AbartÄ±lÄ± stok baÅŸka insanlarÄ±n kaynaksÄ±z kalmasÄ±na sebep oluyor. SalgÄ±nla mÃ¼cadelenin en Ã¶nemli kurallarÄ±ndan biri nezaket ve saygÄ±dÄ±r. (Bilim Kurulu Ãœyesi Prof. Dr. Serap ÅžimÅŸek Yavuz)
15
* Toplumsal sonuÃ§larÄ± ne olacak?
(Yeditepe Ãœniversitesi Sosyoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Demet LÃ¼kÃ¼slÃ¼)
* Devletler kÃ¼resel sorunlarda kÃ¼resel mÃ¼cadele vermek yerine genelde kendi baÅŸlarÄ±na Ã§Ã¶zme yoluna gidiyorlar. Bu kez de ya iÃ§e kapanma yolunu seÃ§ecek ya da ulus-Ã¶tesi sorunlara Ã§Ã¶zÃ¼m bulacak mekanizmalara daha bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verecekler. Ancak gidiÅŸat iÃ§e kapanmanÄ±n yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor.
16
* KoronavirÃ¼sÃ¼n toplumsal eÅŸitsizlikleri tersine Ã§eviren bir yanÄ± var. Ã–rneÄŸin, yurtdÄ±ÅŸÄ±na seyahat yapÄ±yor olmanÄ±n virÃ¼sÃ¼ kapma ihtimalini yÃ¼kseltmesi, yurtdÄ±ÅŸÄ±na seyahat etme imkÃ¢nÄ±na sahip olanlarÄ±n daha tehlike altÄ±nda olduÄŸunu gÃ¶steriyor. DiÄŸer taraftan Ã¶lÃ¼m oranlarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda yaÅŸlÄ± nÃ¼fusun Ã¶lÃ¼m oranÄ±nÄ±n ezici aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±, yaÅŸam sÃ¼resinin arttÄ±ÄŸÄ± toplumlarda yaÅŸlÄ± nÃ¼fus iÃ§in Ã¶zel politikalar geliÅŸtirilmesi gerektiÄŸini gÃ¶steriyor.
* Ã–nlem alma konusundaysa sosyo-ekonomik eÅŸitsizliklerin olduÄŸu ortada. AyrÄ±ca fazla talep alan Ã¼rÃ¼nlerin fahiÅŸ fiyata satÄ±lmasÄ± gibi noktalar da dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼rse toplumlarÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde bu eÅŸitsizliklere karÅŸÄ± Ã¶nemli bir sÄ±nav vereceklerini sÃ¶ylemek yanlÄ±ÅŸ olmayacaktÄ±r.Â