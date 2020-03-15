* Hasta olan biri neler yaÅŸÄ±yor?



Bu bir solunum yolu enfeksiyonu. Ã–zellikle ateÅŸ, Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ve nefes darlÄ±ÄŸÄ± oluyor. Belirtiler virÃ¼sle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ktan beÅŸ gÃ¼n sonra ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. HastanÄ±n baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminin saÄŸlam ya da zayÄ±f oluÅŸuna ve yaÅŸa baÄŸlÄ± olarak ya ilerleyip zatÃ¼rreeyle beraber solunum yetmezliÄŸine giden bir tabloya yol aÃ§Ä±yor ya da kendi kendine iyileÅŸiyor.

(Prof. Dr. Murat Akova)Â



* Tedaviyi destekleyici bir ÅŸeyler var mÄ±?

Direkt bir tedavisi, ilacÄ± yok. SaÄŸlÄ±klÄ± beslenme ve yeterli uyku Ã¶nemli. Kelle paÃ§a Ã§orbasÄ±, tuzlu suyla gargara gibi ÅŸeylerin Ã¶zel bir faydasÄ± yok.

(TÃ¼rkiye Enfeksiyon HastalÄ±klarÄ± DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Mehmet Ceyhan)



* Ne kadar sÃ¼rede geÃ§iyor?

HastalarÄ±n hastanede yatma sÃ¼releri yaklaÅŸÄ±k 10-14 gÃ¼n. (Prof. Dr. Murat Akova )



* Bir kere kapÄ±p iyileÅŸtiysek bir daha olma ihtimali var mÄ±?

Åžu anda bilinmiyor. (Prof. Dr. Murat Akova )