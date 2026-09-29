'Hayatımda verdiğim en güzel kararlardan biri'

Mert Öcal’ı “olmayanı olduran, zor olanı kolaylaştıran ve ne olursa olsun arkamızda dağ gibi duran” kişi olarak tanımlayan Sude Burcu, “Seni sen olduğun için, tüm kolunu kanadını bana açtığın için ve hiçbir şey yapmasan bile sadece hayatımda olduğun için çok seviyorum” ifadelerini kullandı.