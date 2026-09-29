Survivor All Star 2022’de başlayan aşklarını 2024 yılında evlilikle taçlandıran Mert Öcal ve Sude Burcu, geçtiğimiz günlerde ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Kızlarına Mira adını veren çift, yeni hayatlarına çekirdek aile olarak devam ederken mutluluklarını da takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Sude Burcu bu kez eşi Mert Öcal’ın doğum günü için romantik bir paylaşım yaptı.Eşine duyduğu sevgiyi dile getiren Burcu, “İyi ki birbirimizi seçmişiz. Hayatımda verdiğim en güzel kararlardan biri, seni eşim olarak seçmekti” sözleriyle başladığı mesajında, Öcal’ın hayatındaki yerini anlattı. Mert Öcal’ı “olmayanı olduran, zor olanı kolaylaştıran ve ne olursa olsun arkamızda dağ gibi duran” kişi olarak tanımlayan Sude Burcu, “Seni sen olduğun için, tüm kolunu kanadını bana açtığın için ve hiçbir şey yapmasan bile sadece hayatımda olduğun için çok seviyorum” ifadelerini kullandı. Anne-baba olduktan sonra hayatlarının değiştiğini belirten Sude Burcu, mesajında kızları Mira’ya da yer verdi.Burcu, “Şimdi hayatımıza bir de kızımızın sevgisi eklendi. Bazen hayatın bize getirdiği en büyük mucize, tam da yanında yürüyen insan oluyor. Benimki sensin” sözleriyle eşine seslendi. Mesajını, “İyi ki doğdun benim canım kocam. Hep sağlıklı, hep mutlu, hep bizimle ol. İyi ki benim eşim, kızımızın babası, hayat arkadaşım oldun. Nice birlikte anılara” sözleriyle tamamlayan Sude Burcu, evliliklerinin yıl dönümünü de kutladı. Çiftin aşk dolu paylaşımı kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.