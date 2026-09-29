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'Hayatımda verdiğim en güzel kararlardan biri'

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#Mert Öcal#Sude Burcu#Doğum Günü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 11:05

İlk kez anne-baba olan Mert Öcal ve Sude Burcu’dan mutluluk dolu paylaşım geldi. Sude Burcu, eşi Mert Öcal’ın doğum gününü sosyal medyada yayınladığı duygusal mesajla kutladı.