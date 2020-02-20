Hayatı sana zindan edeceğim

Bir zamanlar Hollywood'un rüya çiftiydi onlar. Basın tarafından "Brangelina" olarak anılan Angelina Jolie ve Brad Pitt, uzun ilişkilerini evlilikle taçlandırınca da herkes bunun uzun ömürlü olacağını sanmıştı. Beklenen olmadı. Evlendikten bir yıl sonra boşanmaya karar verdiklerini duyurdular. Ondan sonrası da kelimenin tam anlamıyla bir kabusa dönüştü. Özellikle de üçü biyolojik, üçü evlatlık altı çocuklarının velayeti konusunda.



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