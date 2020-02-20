Hayatı sana zindan edeceğim

Bir zamanlar Hollywood'un rüya çiftiydi onlar. Basın tarafından "Brangelina" olarak anılan Angelina Jolie ve Brad Pitt, uzun ilişkilerini evlilikle taçlandırınca da herkes bunun uzun ömürlü olacağını sanmıştı. Beklenen olmadı. Evlendikten bir yıl sonra boşanmaya karar verdiklerini duyurdular. Ondan sonrası da kelimenin tam anlamıyla bir kabusa dönüştü. Özellikle de üçü biyolojik, üçü evlatlık altı çocuklarının velayeti konusunda.
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1
Bir zamanlar Hollywood'un rüya çiftiydi onlar. Basın tarafından "Brangelina" olarak anılan Angelina Jolie ve Brad Pitt, uzun ilişkilerini evlilikle taçlandırınca da herkes bunun uzun ömürlü olacağını sanmıştı. Beklenen olmadı. Evlendikten bir yıl sonra boşanmaya karar verdiklerini duyurdular. Ondan sonrası da kelimenin tam anlamıyla bir kabusa dönüştü. Özellikle de üçü biyolojik, üçü evlatlık altı çocuklarının velayeti konusunda.
DEPO PHOTOS
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ABD basınında yer alan haberlere göre de Angelina Jolie, eski eşi Brad Pitt'i çocuklarıyla görüşme konusunda zorladıkta zorluyor. Hatta iddialara göre Jolie, çocuklar konusunda "hayatı Brad Pitt'e zindan etme" konusunda ısrarlı. Özellikle de aktörün SAG Ödülleri gecesi sergiledikleri samimiyeti gördükten sonra! Her ne kadar sonradan aralarında özel bir şey olmadığını, yaşadıklarının geçmişte kaldığını söyleseler de Pitt ve Aniston'ın ödül gecesinden sonra da buluştukları ileri sürülmüştü.
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Pitt'in özellikle de en büyük oğlu Madox ile arası boşanma sürecinde çok açılmıştı. Maddox, o zor günlerde annesinin tarafında oldu, hatta Pitt'i kendisine şiddet uygulamakla suçladı. Aktör bu yüzden soruşturma geçirdi. Fakat, Pitt ödül kazandığı BAFTA törenine sırf Maddox'u görebilme ihtimali ortaya çıktığı için katılmadı.
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Bu arada yine ABD basınında yer alan iddialara göre Pitt ile çocukların görüşme takvimleri Angelina Jolie tarafından ayarlanıyor. İleri sürülenlere göre de Jolie, özellikle ödül, gala gibi eski eşinin yüksek ihtimalle katılacağı etkinliklere denk getiriyor bu buluşma takvimlerini. Böylece Pitt, bunların bazılarını kaçırabiliyor.
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New Idea adlı siteye konuşan bir kaynak, Brid Pitt'in, eski eşi tarafından çocuklarını görme konusunda bu kadar zorluk çıkarılmasından rahatsızlık duyuyor. In Touch adlı dergide yer alan bir habere göre de Pitt, kendisinin de en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandığı BAFTA törenine gitmek için büyük bir istek içindeydi. Fakat o dönemde Güney Kore'de okuyan oğlu Maddox'un Los Angeles'a geldiğini ve onunla görüşmek için eline bir fırsat geçtiğini fark edince törene katılmaktan vazgeçti.
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İddialara göre Brad Pitt oğlu Maddox ile görüştü. Tam olarak ayrıntılar bilinmese de bu görüşmenin son derece duygusal ve olumlu geçtiği haberleri bazı basın organlarına yansıdı.