Hayat ne zaman normale dönecek? Cumhurbaşkanından corona virüsü (koronavirüs) açıklaması

"Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz. Salgınla mücadele etmek kadar, salgın sonrası dünyada, bölgemizde ve ülkemizde ortaya çıkacak yeni durumlara hazırlıklı olmak da önemlidir. Dünkü kabine toplantımızda, tüm bakan arkadaşlarımıza, bu konuda gereken ikazları yaptık, talimatları verdik. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa, küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde etmiştir. Bu imkanı değerlendirebilmenin yolu, şimdiden fikri ve fiziki hazırlıklarımızı yapmaktan geçiyor. AK Parti olarak bizim de hem kendi siyasi gündemimiz hem milletimizin beklentileri doğrultusunda sıkı bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Her bir başkanlığımız, kendi sorumluluk alanında, salgın sonrası dünya ve Türkiye analizi yaparak, artılarımızı ve eksiklerimizi tespit etmelidir. Ülkemizin son 18 yılındaki her büyük adım gibi, yeni dönemin inşasının lokomotifliğini de inşallah yine AK Parti yürütecektir."