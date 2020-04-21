Hayat ne zaman normale dönecek? Cumhurbaşkanından corona virüsü (koronavirüs) açıklaması
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan corona virüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, corona virüsü salgınının yatay seyre başladığını ifade ederek, ülkemizin normal hayata geçeceği tarihle ilgili bilgiler verdi. İşte, 'ne zaman normale döneriz' Corona ne zaman bitecek? sorusunun yanıtını araştıranlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamadan öne çıkan bazı başlıklar...
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Corona salgını ne zaman biter? sorusunun yanıtı çok sayıda vatandaşın gündeminde yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Temelde bir sağlık sorunu olan bu salgın, ekonomik sonuçları itibarıyla İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı normal hayata ne zaman döneceği? sorusuna ilişkin de ayrıntıları paylaştı. İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin dünya genelinde olduğu gibi koronavirüs salgını ile yoğun mücadele içerisinde olduğunu belirten Erdoğan, "Temelde bir sağlık sorunu olan bu salgın, ekonomik sonuçları itibarıyla da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür. Özellikle gelişmiş ülkelerin böyle kapsamlı bir kriz karşısında yaşadıkları çaresizlik, gelecekle ilgili tüm öngörülerin yeniden yapılmasını zorunlu kılıyor." ifadelerini kullandı.
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HAYAT NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?
Erdoğan, "Avrupa'nın tamamı ve İran gibi salgının ağır seyrettiği ülkelerin yanı başındaki Türkiye'nin bu sürecin dışında kalması, işin tabiatı gereği mümkün değildi. Ancak bizim diğer ülkelerden farkımız, hem güçlü bir sağlık altyapısına sahip bulunmamız hem de gereken tedbirleri vakitlice almış olmamızdır." diye konuştu.
"Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
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"Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz. Salgınla mücadele etmek kadar, salgın sonrası dünyada, bölgemizde ve ülkemizde ortaya çıkacak yeni durumlara hazırlıklı olmak da önemlidir. Dünkü kabine toplantımızda, tüm bakan arkadaşlarımıza, bu konuda gereken ikazları yaptık, talimatları verdik. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa, küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde etmiştir. Bu imkanı değerlendirebilmenin yolu, şimdiden fikri ve fiziki hazırlıklarımızı yapmaktan geçiyor. AK Parti olarak bizim de hem kendi siyasi gündemimiz hem milletimizin beklentileri doğrultusunda sıkı bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Her bir başkanlığımız, kendi sorumluluk alanında, salgın sonrası dünya ve Türkiye analizi yaparak, artılarımızı ve eksiklerimizi tespit etmelidir. Ülkemizin son 18 yılındaki her büyük adım gibi, yeni dönemin inşasının lokomotifliğini de inşallah yine AK Parti yürütecektir."
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ÖMER ÇELİK'TEN NORMALLEŞME MESAJI
AK Parti MYK sonrası kameraların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın ardından Çelik de normal hayata döneceğimiz tarihle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Çelik şunları söyledi;
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Ne kadar çok tedbirlere uyarsak o kadar pandemiden hızlı kurtulacağız. Artık Bayram sonunda normalleşmenin başlanacağını konuşuyoruz tabi ki tedbirlere uyarsak. Kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılmasını düşünüyoruz. Zamanın geçmesine bakmamak gerekiyor. Tedbirlere en iyi şekilde uymaya devam etmeliyiz. Böyle yaparsak Bayram sonu normalleşmeyi konuşabiliriz.
Yaşlılarımız hayatımızın bereketidir. Bu bereketten yoksun olmak milletimizi öldürür. Eski normali yaşıyamıyoruz ellerini öpemiyoruz ama uzaktan ilgilenip hassasiyetimizi sürdürmeliyiz. Hayata daha çok sahip çıkcağız hayatın bize emanetine sahip çıkacağız, herkes sevdikleriyle beraber olmak için tedbirlere uymalıyız.