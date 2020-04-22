Hayat ne zaman normale dönecek? Korona ne zaman bitecek?

BAYRAM ZİYARETLERİ OLACAK MI? Bunu söyleyebilmek için ülkemizin rakamlarına bakmak lazım. Elimizde iyi işaretler var ama önümüzdeki bir-iki haftayı da görelim. Bu iki haftayı da çok sıkı tutalım. Bayramda ben annemin yanında olmayı çok isterim. Ama bunu söyleyebilmek için ülkemizin biraz daha rakamlarını görmemiz lazım. Son bir haftadan sonra son bir iki haftayı da görelim. Önümüzdeki dönemi görelim, buna cevap vermek daha kolay olacaktır. Önlemler sıkı görülebilir ama ikinci dalga yaşamamamız için bu kurallara uymamız gerekiyor.