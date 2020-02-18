Hayat hikayeleri ilk bölüme damga vurdu: Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları arasında kimler var?

Survivor 2020 sezonunun başlamasına sadece saatler kaldı. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler konseptiyle ekrana gelecek olan Survivor’ın 2020 yarışmacılarının tamamı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor ünlüler gönüllüler kadrosunda kimler yer aldığı konusundaki soruları yanıtlamış oldu. Peki, Survivor 2020 yarışmacıları kimler, Survivor 2020’de kimler var? İşte, Survivor ünlüler gönüllüler yarışmacıları ve hayatları.
ÜNLÜLER TAKIMI
Survivor ünlüler takımında ise Barış Murat Yağcı, Mert Öcal, Şaziye İvegin Üner, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Derya Can Göçen, Parviz Abdullayev, Aycan Yanaç, Elif Yıldırım Gören, Tuğba Melis Türk, Ersin Korkut
GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Survivor gönüllüler takımında ise YasinObuz, Cemal Can Canseven, Ceyhun Uzun, Evrim Keklik, Fatma Günaydın, Makbule Günaydın, Meryem Kasap, Nisa Bölükbaşı, Sadık Ardahan Uzkanbaş, Tayfun Erdoğan, Burak Yurdugör yarışacak.