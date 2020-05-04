Hayat Eve Sığar'dan maske kodu nasıl alınır? Ücretsiz maske kod alma ekranı

UYGULAMA HAKKINDA Pandemi döneminde bilişim ve teknolojinin sunduğu imkanlardan en üst düzeyde faydalanan ve tüm süreci sağlık bilişim sistemleri üzerinden kontrol ve takip eden Bakanlığın "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla vatandaşlar, hem kendi sağlığını takip edebilecek hem de çevresindeki risk durumunu anlık görebilecek.