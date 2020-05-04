Hayat Eve Sığar'dan maske kodu nasıl alınır? Ücretsiz maske kod alma ekranı
Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadale kapsamında, vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabileceği ve kendi sağlıklarını takip edebileceği 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması ile artık ücretsiz maske de temin edebilirsiniz. Uygulama üstünden maske temini oldukça pratik. Peki, Hayat Eve Sığar'dan maske kodu nasıl alınır? İşte, Hayat Eve Sığar uygulamasından maske kodu alma hakkında tüm ayrıntılar...
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Kovid-19 ile mücadelede 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçirilmişti. Sağlık Bakanlığı'nca hizmete sunulan, mobil marketlerden ücretsiz indirilebilen uygulamayla vatandaşlar, harita üzerinde yaşadığı bölgenin Kovid-19 açısından risk durumunu görebiliyordu. Uygulamaya gelen güncellemenin ardından ücretsiz maske kodu da alınabiliyor. Peki, Hayat Eve Sığar uygulamasından maske kodu nasıl alınır? İşte, Ücretsiz maske kod alma ekranı...
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"Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz. Yeni güncelleme ile Sağlık Bakanlığ'ının "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden maske talebi alınmaya başlandı.
Android ve App Store platformlarından uygulamayı indirdikten sonra kolayca maske talebinizi ulaştırabilirsiniz.
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UYGULAMA ÜZERİNDEN MASKE TALEBİ
Hayat Eve Sığar uygulamasında "Maske talep et" butonuna tıklayarak hakkınız olan maskeyi talep edebiliyorsunuz. Maske için kodunuz oluştuysa eczaneden ücretsiz maskelerinizi alabiliyorsunuz.
Güncelleme ile artık ücretsiz maske kodu Hayat Eve Sığar uygulamasındaki "Sağlık Durumu" sekmesi altından alınabiliyor.
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"Maske talep et" butonu iOS işletim sistemi yüklü telefonlarda uygulama güncelledikten sonra görülebiliyor.
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HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?
Kovid-19 hakkında faydalı bilgiler ve anlık uyarılarla bilgilendirilecek vatandaşlara, evlerinde kaldıkları günlerde psikolojik ve sosyal açıdan destek olacak içerikler de sağlanacak.
"Hayat Eve Sığar" uygulamasının indirilebileceği yerler şöyle:
- GOOGLE PLAY: https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.saglik.hayatevesigar&gl=TR
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UYGULAMA HAKKINDA
Pandemi döneminde bilişim ve teknolojinin sunduğu imkanlardan en üst düzeyde faydalanan ve tüm süreci sağlık bilişim sistemleri üzerinden kontrol ve takip eden Bakanlığın "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla vatandaşlar, hem kendi sağlığını takip edebilecek hem de çevresindeki risk durumunu anlık görebilecek.
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"Korona'dan korun riskleri en aza indir." sloganından hareketle peş peşe hayata geçirilen uygulamalar arasında bulunan ve vatandaşları koronavirüse karşı korumak, bilgilendirmek, yönlendirmek ve riskleri azaltmak için geliştirilen uygulama, hızla kullanılmaya başlandı.