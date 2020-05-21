Hayat Eve Sığar Uygulaması indir: Hayat Eve Sığar Google Play ve App Store'dan nasıl yüklenir?
Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması, corona virüs yoğunluk ve risk haritası bilgilerini yayınlamak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete sunuldu. Uygulama üzerinden başlayacak olan seyahatlerde HES kodu dönemiyle beraber Hayat Eve Sığar Uygulaması'na yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, Hayat Eve Sığar Uygulaması nasıl yüklenir? Hayat Eve Sığar Google Play ve App Store'dan nasıl indirilir? İşte, adım adım Hayat Eve Sığar uygulaması indirme ve Hayat Eve Sığar nedir? sorusunun yanıtı hakkında ayrıntılı bilgiler...
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Hayat Eve Sığar nasıl indirilir? sorusu, HES kodu kullanımının hayatımıza girmesiyle beraber yanıtı araştırılan konulardan oldu. Maske kodu ve risk yoğunluğu bölgesi gibi bir çok faktörün kullanımını sağlayan Hayat Eve Sığar monil uygulaması bu kez HES kodu ile hizmet verecek. İşte, Hayat Eve Sığar nasıl indirilir? sorusunun yanıtı...
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HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?
Pandemi döneminde bilişim ve teknolojinin sunduğu imkanlardan en üst düzeyde faydalanan ve tüm süreci sağlık bilişim sistemleri üzerinden kontrol ve takip eden Bakanlığın "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla vatandaşlar, hem kendi sağlığını takip edebilecek hem de çevresindeki risk durumunu anlık görebilecek.
"Korona'dan korun riskleri en aza indir." sloganından hareketle peş peşe hayata geçirilen uygulamalar arasında bulunan ve vatandaşları koronavirüse karşı korumak, bilgilendirmek, yönlendirmek ve riskleri azaltmak için geliştirilen uygulama, hızla kullanılmaya başlandı.
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Uygulamayı mobil marketlerden ücretsiz indirebilecek vatandaşlar, sağlık durumlarında değişim gördüklerinde, bunu uygulamada her gün doldurabildikleri sağlık testiyle bildirebilecek. Yüklenen bilgilerin doktora yönlendirilmesi sağlanacak.Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu da uygulama üzerinden incelenebiliyor.
İstediğiniz sıklıkta güncel veriler esas alınarak hazırlanmış Covid-19 testini doldurarak durumunuz hakkında bilgi alabilirsiniz.Aileniz ve sevdiklerinizi (izin vermeleri halinde) 'Ailem' sekmesindeki listenize ekleyebilir, durumları hakkında bilgi sahibi olabilir ve riskli bir durumla karşılaşmadan önce önlem alabilirsiniz.
Konum servislerine izin verdiğinizde, uygulama sizi riskli bölgelere yaklaştığınızda uyaracak ve haritada anlık olarak yaklaşmamanız gereken alanları görebileceksiniz.Kullanıcı hesabınızı doğrulamak için ise telefonunuza bir kod gönderilerecek. Hesabınızın doğrulanması, sizi uygulamanın daha iyi yönlendirmesine ve riskli bölgelerden korunmanıza yardımcı olacak.
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Hayat Eve Sığar uygulamasını açtıktan sonra sizden telefon numaranız istenecek. Ardından telefonunuza onay kodu gelecek ve bu kodu girmenizle birlikte doğrulama işlemini yapmış olacaksınız. 'Hesabın Doğrulandı' mesajını gördüyseniz 'Konum Servislerini Aç' seçeneğine dokunun ve devam edin. Bu servisi açmadan uygulama bulunduğunuz yeri göremez ve sizin risk bölgesinde olup olmadığını size söyleyemez. Bir sonraki adımda da Bluetooth servislerini açabilirsiniz.
Tüm bu ayarları yaptıktan sonra uygulama size 'Bugün kendinizi nasıl hissediyorsunuz' sorusunu yöneltiyor. Unutmayın; bu uygulamayı açtığınızda bu soruyla karşılaşacaksınız ve uygulamanın pratikte işe yaraması için gerçekten sağlık durumunuz ne ise onu işaretlemelisiniz.
Hayat Eve Sığar uygulamasını açtıktan sonra karşınızda iki büyük seçenek çıkacak. Biri 'Bana en yakın sağlık kuruluşunu bul', diğeri de 'Alo 184' ara butonları... Her ikisi de acil durumlarda mutlaka kullanmanız gereken butonlar...
Uygulamanın hemen altında 4 seçenek bulunuyor: Sağlık Durumu, Yoğunluk, Ailem, Hesabım... Bu seçenekler içinden Yoğunluk kısmına geçelim şimdi de. Bu özelliği kullanabilmeniz için T.C. Kimlik No, Baba Adı ve Doğum Yılı bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurup kaydınızı tamamlamanız gerekiyor