Hayat Eve Sığar Uygulaması indir: Hayat Eve Sığar Google Play ve App Store'dan nasıl yüklenir?

Hayat Eve Sığar uygulamasını açtıktan sonra sizden telefon numaranız istenecek. Ardından telefonunuza onay kodu gelecek ve bu kodu girmenizle birlikte doğrulama işlemini yapmış olacaksınız. 'Hesabın Doğrulandı' mesajını gördüyseniz 'Konum Servislerini Aç' seçeneğine dokunun ve devam edin. Bu servisi açmadan uygulama bulunduğunuz yeri göremez ve sizin risk bölgesinde olup olmadığını size söyleyemez. Bir sonraki adımda da Bluetooth servislerini açabilirsiniz.



Tüm bu ayarları yaptıktan sonra uygulama size 'Bugün kendinizi nasıl hissediyorsunuz' sorusunu yöneltiyor. Unutmayın; bu uygulamayı açtığınızda bu soruyla karşılaşacaksınız ve uygulamanın pratikte işe yaraması için gerçekten sağlık durumunuz ne ise onu işaretlemelisiniz.



Hayat Eve Sığar uygulamasını açtıktan sonra karşınızda iki büyük seçenek çıkacak. Biri 'Bana en yakın sağlık kuruluşunu bul', diğeri de 'Alo 184' ara butonları... Her ikisi de acil durumlarda mutlaka kullanmanız gereken butonlar...



Uygulamanın hemen altında 4 seçenek bulunuyor: Sağlık Durumu, Yoğunluk, Ailem, Hesabım... Bu seçenekler içinden Yoğunluk kısmına geçelim şimdi de. Bu özelliği kullanabilmeniz için T.C. Kimlik No, Baba Adı ve Doğum Yılı bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurup kaydınızı tamamlamanız gerekiyor