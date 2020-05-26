Hayat Eve Sığar seyahat izni HES kodu alma ekranı 2020! HES kodu nedir ve nasıl alınır?
Şehirler arası yolculuklarında vatandaşların risk taşıyıp taşımadığı öğrenmek adına, uygulanan HES kodu başvurularına talep arttı. Seyahat izin belgesi HES kodu alma ekranı, Hayat Eve Sığar uygulaması ile alınıyor. Uçak ve tren seyahatlerinde geçerli olacak olan HES kodu şehirler arası seyahat izni, kurum ziyaretleri ya da kamusal alanlarda kullanılacak. Bu kapsamda HES kodu ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, HES kodu nedir ve nasıl alınır? İşte, Hayat Eve Sığar seyahat izni HES kodu alma ekranı sorgulama ve HES kodu ile ilgili ayrıntılar.
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HES kodu nasıl alınır? sorusu son günlerde yanıtı en fazla araştırılan konulardan oldu. Seyahat izni alabilmek için önem arz eden HES kodu, birkaç adımda kolayca edinilebiliyor. Hayat Eve Sığar (HES) isimli uygulamayı akıllı cihazlarına indiren vatandaşlar, SMS yoluyla işlemlerini tamamlayarak seyahat izni kodunu üreterek işlemlerini başlatabiliyor. Peki, HES kodu nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı HES kodu ne işe yarar? İşte, HES kodu alma ekranı sorgulama ve konuyla ilgili bilgiler.
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HES KODU NEDİR?
İlk gündeme geldiği andan itibaren beraberinde pek çok soruyu da getiren HES kodu, seyahat izni almak isteyen vatandaşlar tarafından detayları ile araştırılmaya başlandı. İnternet üzerinden HES kodu nedir ve ne işe yarar sorularına yanıt arayan vatandaşlar, sadece HES kodu ile seyahat edilip edilemeyeceğini merak etmeye başladı.
HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama olacak.
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HES KODU NASIL ALINIR?
HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak.
Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.
HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimliknumarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)
Seyahat firması, HES kodu ile kişinin sağlık durumunu sorgulayacak, risk olması halinde seyahat onaylanmayacak. Seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak sonradan risk durumu oluşan kişiler olursa, temas mesafesinde kabul edilen kişilerle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanacak.
"Hayat Eve Sığar" uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.
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HES KODU SEYAHAT İZNİ YERİNE GEÇER Mİ?
HES kodu sadece firmaların seyahat edecek kişi hakkında sağlık durumu detaylarını görebilmelerine olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla valilik ve kaymakamlıklardan alınan izin ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.
Kişinin valilik onaylı seyahat izni bulunsa dahi HES kodunda risk detaylarının yer alması, seyahat iznine engel olabilecek. Dolayısıyla uçak, tren ya da otobüs bilet almasının önüne geçilecek.
Dolayısıyla özel araçla seyahat eden kişiler de yetkili kurumdan seyahat izni almadan yola çıkamayacak.
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HES KODU ALMAK İÇİN HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?
Hayat Eve Sığar uygulamasını aşağıdaki linklere tıklayarak indirebilirsiniz.
HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)
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HES KODUNUN GÜVENLİĞİ
HES kodları tamamen kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşacak. HES kodunun kontrolü ve yönetimi tamamen vatandaşın elinde olacak. T.C. kimlik numarası gibi değişmeyen bir numara yerine kimse tarafından bilinmeyen, her paylaşıma özel farklı kodlar oluşturulması kodu güvenli kılacak. Ayrıca vatandaşlar, HES kodu sayesinde kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacak.
HES kodu bugünden itibaren Hayat Eve Sığar uygulamasından alınabilecek.
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İŞ YERLERİ İÇİN ÖZEL UYGULAMA
İş yerleri için puanlama sistemi de uygulamada yer alacak. Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden, vatandaşlar, iş yerlerini Bilim Kurulunun hazırladığı rehberle uyum derecesini puanlayabilecek. Uygulama ile vatandaşlar hem kurallara uyum sağlayan hem de denetleyen kişi konumunda olacak.