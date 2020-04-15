Hayat Eve Sığar resmi uygulaması yayında! Maske kodu Hayat Eve Sığar uygulaması ile alınıyor mu?
Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması, erken erişim ile Google Play Store’daki yerini aldı. Vatandaşların Koronavirüs konusunda bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla üretilen Hayat Eve Sığar uygulaması, aynı zamanda temel ihtiyaç duyulan metro, eczane ve hastane, market gibi merkezlerin harita üzerindeki konumlarını gösteriyor. Uygulamanın en önemli özelliklerinden birisi de evde izolasyon ve enfekte kişilerin bulunduğu bölgeleri göstermesi olacak. Peki, Hayat Eve Sığar uygulaması maske kodu verecek mi? İşte, uygulamanın indirme linkleri ve hakkındaki detaylar
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Hayat Eve Sığar uygulaması maske kodu verme hizmeti ile de gündemde yer alıyor. Maske kodu verilmesi durumunda uygulama üzerinden kodlarını göstererek eczanelerden maske temini yapabilecek olan vatandaşlar, bölgelerindeki enfekte kişi sayısını da öğrenebilecek. Peki, Hayat Eve Sığar uygulaması Android ve İOS için nasıl indirilir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İNDİRME EKRANI
Hayat Eve Sığar uygulaması, şu an sadece Google Play Store üzerinde yayında yer alıyor. Erken erişimle yayında olan uygulamayı şu an sadece geliştiriciler kullanabiliyor. Geliştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından uygulamanın birkaç gün içerisinde yayında olması bekleniyor. Uygulamada maske kodu ekranının da olması bekleniyor.
Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlarımızı Yeni Koronavirüsü (Covid-19) konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilen mobil uygulamadır.
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara sunulan Hayat Eve Sığar uygulaması ile telefon numaranız ile doğrulama yaparak adım adım size sorulan soruları cevaplayıp, koronavirüs hastalığı anlamında vermiş olduğunuz şikayetlerinize göre değerlendirilerek nasıl davranmanız gerektiğine göre yönlendirme alabilirsiniz. Vermiş olduğunuz cevaplara göre yönlendirmeler sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir.
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Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına kolayca ulaşabilir, evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğunu görebilirsiniz.
Ailem bölümüne merak ettiğiniz ve takip etmek istediğiniz yakınlarınızı ekleyerek, ilgili kişinin bu uygulamayı yükleyip, uygulama üzerinden onay vermesi durumunda onların konum bilgilerini görebilir, takip edebilir ve bulundukları bölgelere göre risk durumlarını görebilirsiniz.