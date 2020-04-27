Hayat Eve Sığar mobil uygulaması nedir nasıl indirilir? Hayat Eve Sığar aklikasyonu nasıl kullanılır?
Koronavirüsüyle ilgili bölgelere göre yoğunluk ve risk haritasını gösteren, Hayat Eve Sığar uygulaması Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilerek hizmete sunuldu. Corona risk haritasını görüntülemek üzere, iPhone, Android telefon ve tabletlerde Hayat Eve Sığar aplikasyonu App Store ya da Google Play üzerinden indirilerek kullanılıyor. Peki, Hayat Eve Sığar mobil uygulaması nedir nasıl indirilir? Hayat Eve Sığar aplikasyon nasıl kullanılır? İşte, Hayat Eve Sığar uygulamasıyla ilgili merak adilen ayrıntılı bilgiler...
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Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete sunulan Hayat Eve Sığar uygulaması mobil telefonlarda indirilebiliyor. App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz indirilebilen uygulama, COVID-19 salgınının kontrol altına alınması ve enfekte olan kişilerin takip edilmesi için geliştirildi. Peki, Hayat Eve Sığar aplikasyonu nedir, nasıl indirilir? İşte, Hayat Eve Sığar uygulaması ile corona virüs risk haritası sorgulama ve uygulamayla ilgili detaylar...
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HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NEDİR?
Pandemi döneminde bilişim ve teknolojinin sunduğu imkanlardan en üst düzeyde faydalanan ve tüm süreci sağlık bilişim sistemleri üzerinden kontrol ve takip eden Bakanlığın "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla vatandaşlar, hem kendi sağlığını takip edebilecek hem de çevresindeki risk durumunu anlık görebilecek.
"Korona'dan korun riskleri en aza indir." sloganından hareketle peş peşe hayata geçirilen uygulamalar arasında bulunan ve vatandaşları koronavirüse karşı korumak, bilgilendirmek, yönlendirmek ve riskleri azaltmak için geliştirilen uygulama, hızla kullanılmaya başlandı.
Uygulamayı mobil marketlerden ücretsiz indirebilecek vatandaşlar, sağlık durumlarında değişim gördüklerinde, bunu uygulamada her gün doldurabildikleri sağlık testiyle bildirebilecek. Yüklenen bilgilerin doktora yönlendirilmesi sağlanacak.
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UYGULAMADAN HANGİ BİLGİLER ÖĞRENİLİYOR?
Uygulamadaki harita üzerinde, risk yoğunluğunun yanı sıra hastane, eczane, market, durak gibi acil ihtiyaçlarda bilinmesi gereken yerler de gösteriliyor.Vatandaşlar, onayları doğrultusunda ailelerini ya da yakınlarını listelerine ekleyebiliyor. Bu şekilde sevdikleri kişilerin de riskli bölgelerden uzak durmalarını sağlayabiliyor.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu da uygulama üzerinden incelenebiliyor.Evde kalmanın önemine dikkati çeken ve vatandaşların riskten korunmasına yardımcı olacak uygulamada, kısa süre sonra yeni özellikler de hizmete sunulacak.
Geliştirilen akıllı algoritmalar sayesinde, vatandaşın riskli kişilerle temas edip etmediğinin gözlemlenmesi de sağlanacak.
Kovid-19 hakkında faydalı bilgiler ve anlık uyarılarla bilgilendirilecek vatandaşlara, evlerinde kaldıkları günlerde psikolojik ve sosyal açıdan destek olacak içerikler de sağlanacak.
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UYGULAMA NASIL KULLANILIR?
Uygulama ile yapılabilecekler şöyle:
İstediğiniz sıklıkta güncel veriler esas alınarak hazırlanmış Covid-19 testini doldurarak durumunuz hakkında bilgi alabilirsiniz.
Aileniz ve sevdiklerinizi (izin vermeleri halinde) 'Ailem' sekmesindeki listenize ekleyebilir, durumları hakkında bilgi sahibi olabilir ve riskli bir durumla karşılaşmadan önce önlem alabilirsiniz.
Konum servislerine izin verdiğinizde, uygulama sizi riskli bölgelere yaklaştığınızda uyaracak ve haritada anlık olarak yaklaşmamanız gereken alanları görebileceksiniz.Kullanıcı hesabınızı doğrulamak için ise telefonunuza bir kod gönderilerecek. Hesabınızın doğrulanması, sizi uygulamanın daha iyi yönlendirmesine ve riskli bölgelerden korunmanıza yardımcı olacak.
Hayat Eve Sığar uygulamasını açtıktan sonra sizden telefon numaranız istenecek. Ardından telefonunuza onay kodu gelecek ve bu kodu girmenizle birlikte doğrulama işlemini yapmış olacaksınız. 'Hesabın Doğrulandı' mesajını gördüyseniz 'Konum Servislerini Aç' seçeneğine dokunun ve devam edin. Bu servisi açmadan uygulama bulunduğunuz yeri göremez ve sizin risk bölgesinde olup olmadığını size söyleyemez. Bir sonraki adımda da Bluetooth servislerini açabilirsiniz.
Tüm bu ayarları yaptıktan sonra uygulama size 'Bugün kendinizi nasıl hissediyorsunuz' sorusunu yöneltiyor. Unutmayın; bu uygulamayı açtığınızda bu soruyla karşılaşacaksınız ve uygulamanın pratikte işe yaraması için gerçekten sağlık durumunuz ne ise onu işaretlemelisiniz.
Hayat Eve Sığar uygulamasını açtıktan sonra karşınızda iki büyük seçenek çıkacak. Biri 'Bana en yakın sağlık kuruluşunu bul', diğeri de 'Alo 184' ara butonları... Her ikisi de acil durumlarda mutlaka kullanmanız gereken butonlar...
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Uygulamanın hemen altında 4 seçenek bulunuyor: Sağlık Durumu, Yoğunluk, Ailem, Hesabım... Bu seçenekler içinden Yoğunluk kısmına geçelim şimdi de. Bu özelliği kullanabilmeniz için T.C. Kimlik No, Baba Adı ve Doğum Yılı bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurup kaydınızı tamamlamanız gerekiyor
Yoğunluk haritası, bulunduğunuz bölgenin riskli bölge olup olmadığını size gösteriyor. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen vakalar ve belirlenen riskli bölgeleri hızlıca görebilirsiniz. Bu sayede bulunduğunuz konumun risk seviyesini hızlıca öğrenebilirsiniz. Yoğunluk haritasında 'Evde İzolasyon', 'Riskli' ve 'Enfekte' olarak haritada durumunuzu görebiliyorsunuz.
Ailem seçeneği ise aile bireylerinizi ekleyip takip edebileceğiniz bir özellik sunuyor. Onların da onayı alınarak buraya kişi eklenebiliyor.
Hayat Eve Sığar uygulaması, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın E-Nabız başta olmak üzere bir dizi servislerine de kısa yoldan ulaşmanızı sağlıyor.
Sadece bir hattınızla kayıt yaptırabilirsiniz. Yani iki hattı olan bir kullanıcının tek hattıyla birlikte T.C. Kimlik No'sunu kullanarak kayıt yaptırması yeterli. İkinci bir kayıt oluşturulması mümkün olmuyor.
Konum Servisleri konusunda uygulamaya izin vermezseniz sizi ilgisiz bir yerde gösterebilir ve risk durumunu sizinle paylaşamaz. Bu nedenle uygulamadan verim alabilmek için istenen talepleri onaylamanız gerekiyor.
Hayat Eve Sığar uygulamasının bir diğer özelliği ise en güncel verileri sizlerle paylaşması. Uygulamayı her açtığınızda haritayı incelerken, diğer yandan iyileşenlerin sayısını, vefat edenlerin toplam sayısını en güncel haliyle görebiliyorsunuz.