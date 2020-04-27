Hayat Eve Sığar mobil uygulaması nedir nasıl indirilir? Hayat Eve Sığar aklikasyonu nasıl kullanılır?

UYGULAMA NASIL KULLANILIR? Uygulama ile yapılabilecekler şöyle:



İstediğiniz sıklıkta güncel veriler esas alınarak hazırlanmış Covid-19 testini doldurarak durumunuz hakkında bilgi alabilirsiniz.



Aileniz ve sevdiklerinizi (izin vermeleri halinde) 'Ailem' sekmesindeki listenize ekleyebilir, durumları hakkında bilgi sahibi olabilir ve riskli bir durumla karşılaşmadan önce önlem alabilirsiniz.



Konum servislerine izin verdiğinizde, uygulama sizi riskli bölgelere yaklaştığınızda uyaracak ve haritada anlık olarak yaklaşmamanız gereken alanları görebileceksiniz.Kullanıcı hesabınızı doğrulamak için ise telefonunuza bir kod gönderilerecek. Hesabınızın doğrulanması, sizi uygulamanın daha iyi yönlendirmesine ve riskli bölgelerden korunmanıza yardımcı olacak.



Hayat Eve Sığar uygulamasını açtıktan sonra sizden telefon numaranız istenecek. Ardından telefonunuza onay kodu gelecek ve bu kodu girmenizle birlikte doğrulama işlemini yapmış olacaksınız. 'Hesabın Doğrulandı' mesajını gördüyseniz 'Konum Servislerini Aç' seçeneğine dokunun ve devam edin. Bu servisi açmadan uygulama bulunduğunuz yeri göremez ve sizin risk bölgesinde olup olmadığını size söyleyemez. Bir sonraki adımda da Bluetooth servislerini açabilirsiniz.



Tüm bu ayarları yaptıktan sonra uygulama size 'Bugün kendinizi nasıl hissediyorsunuz' sorusunu yöneltiyor. Unutmayın; bu uygulamayı açtığınızda bu soruyla karşılaşacaksınız ve uygulamanın pratikte işe yaraması için gerçekten sağlık durumunuz ne ise onu işaretlemelisiniz.



Hayat Eve Sığar uygulamasını açtıktan sonra karşınızda iki büyük seçenek çıkacak. Biri 'Bana en yakın sağlık kuruluşunu bul', diğeri de 'Alo 184' ara butonları... Her ikisi de acil durumlarda mutlaka kullanmanız gereken butonlar...