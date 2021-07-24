Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması 'Evde kal Türkiye' bildirimi attı... Acil durum uyarısı kısa sürede gündem oldu... Vodafone'dan özür mesajı
Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından sabah bazı telefonlara gelen 'Test Alert Notification' bildirimi kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasındaki yerini aldı. Giden mesajda 'Test Alert Notification' Evde kal Türkiye mesajı iletildi. Telefonlara gelen mesajın bildirim sesi de uzun süre sosyal medyada konuşulan konular arasındaki yerini aldı...
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Sabah saatlerinde yaşanan bu acil durumu bir çok kişi tarafından panikle karşılanırken, sosyal medyada çoğunluk konunun yanlışlıkla atılan bir test mesajı olduğunu düşündü. Kısa süre sonra Vodafone'dan özür mesajı geldi..
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Bugün sabah saatlerinde çok sayıda vatandaşın telefonuna gelen 'Evde Kal Türkiye' uyarısı merak uyandırdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı konuya ilişkin çok sayıda mesaj paylaşırken, 'Evde Kal Türkiye' mesajı kısa sürede Türkiye gündeminde ilk sıraya yerleşti. Konuya ilişkin açıklama yapan Vodafone, "Yaşanan aksaklık ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz, anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.
Vodafone, bu sabah iPhone telefonlara gönderilen 'Evde Kal Türkiye' acil bildirimine ilişkin açıklama yaptı. Vodafone tarafından yapılan açıklamada "24 Temmuz 2021 cumartesi sabah saatlerinde bazı iPhone kullanıcılarının telefonlarına Acil Durum Uyarıları kapsamında 'Evde Kal Türkiye' bildiriminin iletildiği tespit edilmiştir. Konu teknik ekiplerimiz tarafından araştırılmaktadır. Yaşanan aksaklık ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.
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İNGİLTERE'DE DENEMELER MAYIS AYINDA BAŞLADI
Benzer bir test uygulamasına İngiltere de East Suffolk bölgesinde mayıs ayında başladı.
Bu uygulamanın başarılı olması üzerine hükümet Reading şehrinde de haziran ayında bir deneme gerçekleşti.
İngiltere'de bu denemelerden önce vatandaşlar uyarıldı.
ABD'DE KULLANILIYOR
ABD de deprem gibi bazı doğal felaketler durumlarında bu uygulamayı devreye sokuyor.
ABD'de aynı zamanda "America's Missing: Broadcast Emergency Response" (AMBER) uygulaması kapsamında da uyarılar gelebiliyor.
AMBER alarmı bir çocuk kaçırıldığında hayati tehlikesinin bulunduğu düşünülüyorsa bölgede yaşayan vatandaşların telefonlarına gönderiliyor.
Apple da acil durum uygulamalarının yaşadığınız bölgede bir tehlike olması takdirinde hükümet ya da yerel yönetim tarafından gönderilebileceğini, olağanüstü hava koşullarının ve kamu güvenliğini tehdit eden durumların ortaya çıkması halinde kullanılabileceğini aktarıyor.