Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması 'Evde kal Türkiye' bildirimi attı... Acil durum uyarısı kısa sürede gündem oldu... Vodafone'dan özür mesajı

İNGİLTERE'DE DENEMELER MAYIS AYINDA BAŞLADI



Benzer bir test uygulamasına İngiltere de East Suffolk bölgesinde mayıs ayında başladı.



Bu uygulamanın başarılı olması üzerine hükümet Reading şehrinde de haziran ayında bir deneme gerçekleşti.



İngiltere'de bu denemelerden önce vatandaşlar uyarıldı.



ABD'DE KULLANILIYOR



ABD de deprem gibi bazı doğal felaketler durumlarında bu uygulamayı devreye sokuyor.



ABD'de aynı zamanda "America's Missing: Broadcast Emergency Response" (AMBER) uygulaması kapsamında da uyarılar gelebiliyor.



AMBER alarmı bir çocuk kaçırıldığında hayati tehlikesinin bulunduğu düşünülüyorsa bölgede yaşayan vatandaşların telefonlarına gönderiliyor.



Apple da acil durum uygulamalarının yaşadığınız bölgede bir tehlike olması takdirinde hükümet ya da yerel yönetim tarafından gönderilebileceğini, olağanüstü hava koşullarının ve kamu güvenliğini tehdit eden durumların ortaya çıkması halinde kullanılabileceğini aktarıyor.