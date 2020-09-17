Hayat Eve Sığar (HES) Kodu nasıl alınır? Sınav ve seyahat için HES kodu alma ekranı!

HES KODU NASIL ALINIR? Sağlık Bakanlığı'nın seyahat için şart koştuğu uygulamalardan birisi olan HES kodu, uçak, tren, otobüs gibi seyahat araçlarında zorunlu olacak. HES kodu bulunmayan kişiler yolculuk yapamayacak. HES kodu alınmasının asıl amacı ise tamamıyla kişinin sağlık durumunu gözden geçirmek ve beraber yolculuk yapacağı kişilerin olumsuz bir durumunun olup olmadığını göstermek olacak.



HES kodu almak için 2 farklı yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden ilki, akıllı telefon sahibiyseniz cep telefonunuza Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasını indirmeniz olacaktır. Eğer akıllı bir telefona sahip değilseniz ve internet erişiminiz bulunmuyorsa, HES kodu almak için SMS yöntemini kullanabilirsiniz. Bu yöntemler HES kodu alma için yeterli olacak ve otobüs, tren, uçak gibi toplu taşıma araçları ile seyahatinize olanak sağlayacaktır.