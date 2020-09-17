Hayat Eve Sığar (HES) Kodu nasıl alınır? Sınav ve seyahat için HES kodu alma ekranı!
Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden alınan HES kodu seyahatlerde, sınavlarda ve kamuya açık alanlarda zorunlu hale getirildi. Otobüs, tren, uçak gibi toplu taşıma araçları ile sınav ortamlarında kullanılacak olan HES kodu iki farklı yöntem ile indirilecek. HES kodu başvuru ekranı mobil telefonlar aracılığıyla başvuru yapacaklar için önem taşırken, HES kodu paylaşım süresi ise sizin o kodu ne kadar zamanla erişime açmak istediğinizle alakalı olacak. İşte, HES kodu indirme ve HES kodu alma işlemiyle ilgili ayrıntılar...
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Öğrencilerin, yolcuların, kamuya açık alanlara gidecek vatandaşların sağlığını korumak için sağlık durumlarını korumak için faaliyete alınan HES kodu, birkaç aşamada kolayca alınabiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı Hayat Eve Sığar mobil uygulaması ve SMS yöntemi aracılığıyla kolayca alınabilen HES kodu, internet üzerinden sorgulanmaya devam ediyor. Peki, HES kodu nasıl alınıyor? İşte, toplu taşıma ile şehirler arası seyahat etmek isteyenlerin biletlerini alırken vermek zorunda olduğu HES kodu alma süreci hakkında detaylı bilgiler
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HES KODU NASIL ALINIR?
Sağlık Bakanlığı'nın seyahat için şart koştuğu uygulamalardan birisi olan HES kodu, uçak, tren, otobüs gibi seyahat araçlarında zorunlu olacak. HES kodu bulunmayan kişiler yolculuk yapamayacak. HES kodu alınmasının asıl amacı ise tamamıyla kişinin sağlık durumunu gözden geçirmek ve beraber yolculuk yapacağı kişilerin olumsuz bir durumunun olup olmadığını göstermek olacak.
HES kodu almak için 2 farklı yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden ilki, akıllı telefon sahibiyseniz cep telefonunuza Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasını indirmeniz olacaktır. Eğer akıllı bir telefona sahip değilseniz ve internet erişiminiz bulunmuyorsa, HES kodu almak için SMS yöntemini kullanabilirsiniz. Bu yöntemler HES kodu alma için yeterli olacak ve otobüs, tren, uçak gibi toplu taşıma araçları ile seyahatinize olanak sağlayacaktır.
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HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturuluyor.
Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabiliyor.
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HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)
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Hayat Eve Sığar mobil uygulaması Google Play Store ve AppStore üzerinden indirilebiliyor. Uygulamayı mobil marketlerden ücretsiz indirebilirsiniz.