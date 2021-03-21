Hayallerinin peşinden gitmek için aldı! 45 yaşındaki otobüsü karavana dönüştürüyor

Proje için öncelikle beyin fırtınası yaptıklarına değinen Şen, "Elimizde hazır bir proje var ama halen eklenip çıkarılabilir şeyler yapıyoruz. Sonuçta o, burada yaşayacak ve burası onun için bir ev, yuva olacak. Onun için her gün çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.