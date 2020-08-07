Kapalı Maraş ne zaman açılacak? 'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş neden kapatılmıştı? İşte merak edilen bilgiler
Türkiye ve KKTC, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan bu yana 46 yıldır kapalı olan ‘hayalet kent’ Maraş’ın açılmasına karar verilmişti. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, geçtiğimiz ay Kapalı Maraş’ın KKTC yönetimi altında açılması politikasının oluşturulan bir komisyonla ilerlediğini ve son aşamaya gelindiğini söylemişti. Peki, kapalı Maraş ne zaman açılacak? 'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş neden kapatılmıştı? İşte merak edilen bilgiler
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hak ve menfaatlerini korumak üzere Doğu Akdeniz’de üst üste kritik hamleler yapan Türkiye, KKTC'nin ekonomik olarak gelişmesi ve kalkınması için düğmeye bastı.
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Kapalı Maraş'ın açılması, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar arasında yapılan görüşmenin en önemli gündem başlığını oluşturdu. Kritik görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "Kapalı Maraş'ın en kısa sürede açılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması hususlarında ortak görüş birliğine varıldı" ifadesi kullanıldı.
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TATAR: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SICAK BAKIYOR
Türkiye'deki temasları sonrasında KKTC'de açıklamalarda bulunan KKTC Başbakanı Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Kapalı Maraş'ın açılmasına sıcak baktığını söyledi.
Tatar, "Bizler de Maraş'ın açılmasını irdeliyoruz. Orada da önümüzdeki süreçte mutlaka bir açılım olacaktır. Esas olan Maraş'ın KKTC yönetiminde tekrar iskana açılmasıdır. Bunlar Ankara'daki görüşmelerde netleştirilmiştir. Süreci takip edeceğiz" dedi.
Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili sivil ve askeri yetkililerle uzun süren toplantılar yapıldı. Toplantılar sonucunda ortaya çıkan bulgular ışığında, Ankara ve KKTC yönetimi ortak adım atma kararı aldı. Bunun üzerine KKTC Bakanlar Kurulu, hazırlanan raporlar ışığında bölgenin askeri statüsünü 'sivil olarak' değiştirmek için çalışma başlattı.
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BÖLGE YENİDEN İNŞA EDİLECEK
Bölgenin statüsünün değiştirilmesinden sonra 1974'ten önce Maraş'ta mülkü olanlara çağrı yapılacak. Maraş'ta mülk anlaşmazlığı olduğu andan itibaren de; KKTC'deki Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) devreye girecek. Kıbrıs Rumları, TMK'ya başvurarak sorunun çözümünü arayacak.
KKTC Vakıflar İdaresi de bölgede bulunan 'vakıf mülkleri' ile ilgili adımlar atacak. Şehrin açılmasıyla birlikte bazı binalar, sahipleri tarafından tamir edilecek, bazıları da yeniden inşa edilmek üzere yıkılacak.
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46 YILDIR KAPALI
46 yıldır terk edilmiş durumda olan Kapalı Maraş bir zamanlar lüks otomobillerin, pahalı evlerin, ülkenin en iyi plajlarının ve Hollywood yıldızlarının da gözdesi 7 yıldızlı otellerin bulunduğu bir yerdi.
'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı.
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AKDENİZ'İN 'LAS VEGAS'IYDI
Maraş, Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak biliniyordu. Kapalı Maraş'ta 1974'ten önce 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. Rum turizminin yüzde 58'i bu bölgedeydi. 3 bin ticari birim, 99 eğlence merkezi, 143 Yönetim ofisi, 4 bin 649 özel ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş inşaat, İngilizce, Yunanca ve Türkçe 8 bin 500 kitabın olduğu bir kütüphane bulunuyordu.
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Sekiz kilometre uzunluğunda kumsalı olan Maraş, 1974'ten önce Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak biliniyordu. Şimdilerde 'Hayalet Şehir' diye nitelendirilen şehir, 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası BM Güvenlik Konseyinin aldığı karar uyarınca iskâna kapatılmıştı. Maraş'ın eski hâline dönüşü için yaklaşık 10 milyar doların yeterli olacağı hesaplanıyor.
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Kıbrıs Kapalı Maraş bölgesi neden kapalı?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 1974 çıkarmasından sonra yapılan anlaşma ile askeri bölge statüsünde tutulan Kapalı Maraş bölgesi, bu günlerde yeniden açılması ile gündemde yer alıyor.
Envanter çalışmasının tamamlanmasının ardından açılması planlanan Kapalı Maraş bölgesi için girişimler, 2019 yılının yaz aylarında başlamıştı. Peki, Kapalı Maraş neden kapalı tutuluyordu? İşte, bölge hakkında bazı bilgilerKıbrıs Kapalı Maraş bölgesinde çok sayıda yerleşim yeri ve oteller bulunuyor.
Bu oteller arasında dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli de yer alıyor. Peki, Kapalı Maraş bölgesi neden kapalı tutuluyordu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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KIBRIS KAPALI MARAŞ BÖLGESİ NEDEN KAPALI?
Kıbrıs'ın (KKTC) Maraş ya da diğer bir adıyla Varosha şehri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında tampon bölge oluşturması dolayısıyla alınan karar ile kapatıldı.
1974 yılında turizm anlamında önemli bir yer tutan Kıbrıs Maraş Bölgesi, üzerinde 45 otel, 60 apartman ve 3 bin civarında ticari iş yeri bulunduruyordu. Dünyanın ilk 7 yıldızlı otelinin de ilk olarak buraya inşa edildiği iddialar arasında yer alıyor.İşte, Kıbrıs'ın kapalı Maraş Bölgesi hakkında detaylı bilgiler
KKTC sınırları içerisinde yer alan Kapalı Maraş’ta 1974’ten önce 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu.
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Şimdilerde ‘Hayalet Şehir’ olarak anılan Maraş, en parlak olduğu zamanlar nasıl görünüyordu, şimdi nasıl ve hikâyesi neydi?
Maraş, diğer ismiyle ‘Hayalet Şehir’, Mağusa ilçesindeydi ve modern mimarisiyle dünyanın en lüks turizm merkezlerinden birisiydi.
Kıbrıs’ın gözde bölgelerinden Maraş’ın Yunanca ismi ise Varosha…
Maraş 13 Ağustos 1974 yılında İkinci Kıbrıs Harekâtı ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirildi.
Sonra anlaşmalarla bölge, yerleşim ve iskana kapatıldı.
1974 öncesi Akdeniz’in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan Maraş, Kıbrıs’ı ikiye ayıran ‘Yeşil Hat Tampon’ bölgesinde yer alıyor.
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HER YER OTELLERLE DOLUYDU
TSK mensupları ile orduevi yanında bulunan kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler dışında da içeriye giriş kapatılmış.
Yalnızca arazi değeri 100 milyar doları aştığı tahmin edilen şehrin turizm yönündeki yapılanması 1960 yılında başlamış.
6.5 km uzunluğundaki deniz kıyısında boydan boya uzanan Maraş’ın, 1970’lerde adanın yüzde 50 üzeri oranda oteli bulunuyordu.
Yalnızca bu bölgenin otel yatak sayısı, bugünkü KKTC’deki toplam otel yatak sayısına eşit bir kapasiteye sahipti.
45 otel, 60 apartman otel, 3 bin civarı büyüklü küçüklü ticari iş yeri, 99 eğlence merkezi, 25 müze, 24 sinema ve tiyatro, 21 banka ve iki spor tesisi bulunuyordu.
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SOPHİA LOREN, ELİZABETH TAYLOR GİBİ İSİMLER BİLE GELDİ
1970-1974 yılları arasında en parlak dönemini yaşayan şehirde bulunan ünlüler arasında Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Raquel Welch, Brigitte Bardot gibi sanatçılar yer alıyordu.
Zamanında Maraş’ta bulunan, İngiliz Kraliyet Ailesi’nin yaptığı Golden Sands Hotel, söylenenlere göre dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli...
46 YILDIR TERK EDİLMİŞ DURUMDA
Şehir genelinde 4 bin 469 ev, 143 resmi daire bulunuyordu. Ayrıca dokuz kilise, türbe ve mezarlık, sekiz okul da şehir de bulunanlar arasındaydı.
Bu bölge tek başına özellikle 1973 yılında bütün Kıbrıs’ın turizm sektöründeki toplam gelirinin yüzde 53,7’sini sağlıyordu.
Şehir şimdi ise 46 yıldır terk edilmiş vaziyette ve kapalı...