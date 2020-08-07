Kapalı Maraş ne zaman açılacak? 'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş neden kapatılmıştı? İşte merak edilen bilgiler

Kıbrıs Kapalı Maraş bölgesi neden kapalı? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 1974 çıkarmasından sonra yapılan anlaşma ile askeri bölge statüsünde tutulan Kapalı Maraş bölgesi, bu günlerde yeniden açılması ile gündemde yer alıyor.



Envanter çalışmasının tamamlanmasının ardından açılması planlanan Kapalı Maraş bölgesi için girişimler, 2019 yılının yaz aylarında başlamıştı. Peki, Kapalı Maraş neden kapalı tutuluyordu? İşte, bölge hakkında bazı bilgilerKıbrıs Kapalı Maraş bölgesinde çok sayıda yerleşim yeri ve oteller bulunuyor.



Bu oteller arasında dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli de yer alıyor. Peki, Kapalı Maraş bölgesi neden kapalı tutuluyordu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler