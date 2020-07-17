Hayal Köseoğlu'ndan 'plajda tokat' olayına açıklama

Rol aldığı dizinin çekimleri için İstanbul’a dönen Hayal Köseoğlu konuya dair şunları söyledi:



"O gün çok üzgün ve agresiftim. Çünkü kötü bir haber almış, babamın kalbinde problem olduğunu öğrenmiştim. Ameliyata girecekti. Apo da beni güldürmeye çalıştı, arı fobimi kullandı ama sinir etti. Yoksa kavga etmedik, şakalaştık."