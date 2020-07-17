Hayal Köseoğlu'ndan 'plajda tokat' olayına açıklama

Bodrum'da tatil yapan Hayal Köseoğlu bir arkadaşıyla plajda tartışmış, zor sakinleşmişti. Köseoğlu plajda yaşanan o anlara açıklık getirdi.
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Hayal Köseoğlu, 18 Haziran’da Çeşme’de yakın arkadaşı Abdullah ile görüntülenmiş, kavga ettikleri söylenmişti. Oyuncu bu durumu ertesi gün çektiği bir video ile ti’ye almıştı.
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Rol aldığı dizinin çekimleri için İstanbul’a dönen Hayal Köseoğlu konuya dair şunları söyledi:
"O gün çok üzgün ve agresiftim. Çünkü kötü bir haber almış, babamın kalbinde problem olduğunu öğrenmiştim. Ameliyata girecekti. Apo da beni güldürmeye çalıştı, arı fobimi kullandı ama sinir etti. Yoksa kavga etmedik, şakalaştık."
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'TACİZE UĞRADIM'
Toplu taşıma araçlarını kullandığını belirten Hayal Köseoğlu, “Her kadın gibi ben de maalesef tacize uğradım” dedi. (Posta)
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