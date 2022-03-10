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Hayal Köseoğlu kimdir, kaç yaşında? Mahkum dizisinin Sasha’sı Hayal Köseoğlu’nun oynadığı diziler

#Hayal Köseoğlu#Mahkum#Mahkum Sasha

Mahkum dizisi oyuncuları arasında yer alan Hayal Köseoğlu, Sasha karakterine hayat veriyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan dizide rol alan Hayal Köseoğlu’nun rol aldığı diziler arasında Aşkı Memnu, Ruhsar ve Muhteşem Yüzyıl da yer alıyor. Peki, Hayal Köseoğlu kimdir, kaç yaşında?

1/3Hayal Köseoğlu kimdir, kaç yaşında Mahkum dizisinin Sasha’sı Hayal Köseoğlu’nun oynadığı diziler

Hayal Köseoğlu’nun kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Mahkum dizisinde Sasha karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu 1992 İstanbul doğumlu. İşte Mucize Doktor, Aşkı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizisi oyuncuları arasında da yer alan Köseoğlu hakkında merak edilenler

2/3HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR

HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR?

1992 doğumlu olan Hayal Köseoğlu İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunu. Küçük yaşta oyunculukla tanışan Köseoğlu, 6 yaşında Ruhsar dizisinde rol aldı. Daha sonra Mahallenin Muhtarları dizisinin oyuncuları arasında bulundu. Aşkı Memnu dizisinde Pelin karakterine hayat verdi. Hayal Köseoğlu’nun rol aldığı diziler arasında Muhteşem Yüzyıl,  Arkadaşlar İyidir, İstanbullu Gelin ve Mucize Doktor da yer alıyor.  

3/3Hayal Köseoğlu kimdir, kaç yaşında Mahkum dizisinin Sasha’sı Hayal Köseoğlu’nun oynadığı diziler

Hayal Köseoğlu’nun rol aldığı filmler arasında Sesinde Aşk Var’, ‘Yedinci Koğuştaki Mucize’, ‘Özgür Dünya’, ‘Beni Sevenler Listesi’, Bir Nefes Daha bulunuyor.

Ünlü isim şu anda Mahkum dizisinde Sasha karakterine hayat veriyor.

 

 

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#Hayal Köseoğlu#Mahkum#Mahkum Sasha