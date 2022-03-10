Hayal Köseoğlu kimdir, kaç yaşında? Mahkum dizisinin Sasha’sı Hayal Köseoğlu’nun oynadığı diziler

Hayal Köseoğlu’nun kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Mahkum dizisinde Sasha karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu 1992 İstanbul doğumlu. İşte Mucize Doktor, Aşkı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizisi oyuncuları arasında da yer alan Köseoğlu hakkında merak edilenler