Hayal kırıklığına uğradım

Lopez bu tür makaleleri okuduğunda "Böyle bir şey olabilir mi?" diye düşündüğünü de söyledi. Lopez, Oscar adayları açıklandıktan sonra da biraz hayal kırıklığına uğradığını itiraf etti. Jennifer Lopez, bazılarıyla 20 ya da 25 yıldır birlikte çalıştığı ekibinin de kendisiyle ilgili bir Oscar adaylığı beklentisi olduğunu söyleyerek "Herkesi hayal kırıklığına uğrattığımı düşündüm" dedi.