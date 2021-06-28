Havuzlar, sauanlar ve hamamlar ne zaman açılacak? İşte havuz, hamam ve saunalar hakkında son gelişmeler
Kovid-19'la mücadelede kademeli normalleşmenin 3'üncü etabına ilişkin genelge yayımlandı. İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz saat 05.00’te başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. Peki, havuzlar ve hamamlar ne zaman açılacak?
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Genelgeye göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren tüm iş yerleri 1 Temmuz'dan itibaren tekrar açılacak.
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Genelgede şu ifadeler yer alıyor;
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Tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra 'Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde kendi iş kolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla, halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir.