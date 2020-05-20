Normalleşmeye yönelik adımlar ardı ardında atılırken en çok merak edilenlerden biri de havuzlar, hamamlar ve saunaların ne zaman açılacağı oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle faaliyetlerine ara verilen bu işletmelerin yeniden açılacağı tarih, bu kurumlardan hizmet almak isteyen vatandaşların yanı sıra işletme sahipleri ve çalışanlarca da merak ediliyor. İşte, 'Havuzlar hamamlar ve saunalar ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...