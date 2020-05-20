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Haber Giriş: 20 Mayıs 2020 - 09:59,

Havuzlar hamamlar ve saunalar ne zaman açılacak?

Milyonlarca kişiyi enfekte eden ve binlerce kişiyi de öldüren koronavirüsü salgını nedeniyle kapatılan pek çok işletmede faaliyetler yeniden başlıyor. Yaklaşık iki aydır, alınan tedbirler neticesinde kapalı olan yüzme havuzları, saunlar, hamamlar ve spa merkezleri gibi yerlerin yeniden ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, havuzlar hamamlar ve saunalar ne zaman açılacak?

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1
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Normalleşmeye yönelik adımlar ardı ardında atılırken en çok merak edilenlerden biri de havuzlar, hamamlar ve saunaların ne zaman açılacağı oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle faaliyetlerine ara verilen bu işletmelerin yeniden açılacağı tarih, bu kurumlardan hizmet almak isteyen vatandaşların yanı sıra işletme sahipleri ve çalışanlarca da merak ediliyor. İşte, 'Havuzlar hamamlar ve saunalar ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...

2NORMALLEŞME TAKVİMİ NETLEŞTİ
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NORMALLEŞME TAKVİMİ NETLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın hazırladığı pandemide 4 aşamalı normalleşme planında yer aldı. Birinci aşama 11 Mayıs’ta başladı. İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos, üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık, dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı.

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11 Mayıs tarihinde AVM, berber ve kuaförlerin açılması ile normalleşme süresinin ilk adımı atıldı. Okulların lokantaların, kafelerin açılacağı tarih için ise ikinci etap öngörüldü.

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Hamamlar, saunalar, yüzme havuzlarının ne zaman açılacağı ise bilinmiyor. Bu işletmelerin açılacağı tarihle ilgili bilgiler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

5AÇILINCA ÖNLEMLER OLACAK
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AÇILINCA ÖNLEMLER OLACAK

Bu tarz mekanların açıldığı takdirde aşağıdakilere benzer önlemlerin alınması bekleniyor;

Havuz başlarında her 4 metrekareye 1 kişi düşecek. İç içe bir görüntü olmayacak.

Şezlong, masa aralıkları en az 1 metre olacak. Havuz dışında maske takılacak.

Kişiye özel, tek kullanımlık havlular olacak ya da kendinizinkini kullanacaksınız.

Her yerde dezenfektanlar olacak ve sıklıkla kullanılacak.

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