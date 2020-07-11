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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 11 Temmuz 2020 - 10:09,

Havluları balkona astılar

Rol aldığı Geordie Shore adlı TV programıyla tanınan Zahida Allen, yapımdaki arkadaşlarıyla birlikte İspanya'nın Ibiza adasında hem tatil hem çekim yapıyor.

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1YÜZMEKTEN DÖNDÜLER
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YÜZMEKTEN DÖNDÜLER

25 yaşındaki Zahida Allen, önceki gün de arkadaşlarıyla birlikte kaldıkları villanın balkonunda görüntülendi. Denizden dönen grup, ıslak havlularını kurumaları için balkonun şeffaf korkuluklarına astı.

2GÜNEŞİN ALTINDA SOHBET
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GÜNEŞİN ALTINDA SOHBET

Grup, daha sonra da güneşin altında oturup bir yandan meyve sularını içerken bir yandan da sohbet etti. Kimi zaman da cep telefonlarıyla ilgilendi.

3SÜSLÜ MAYOKİNİ
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SÜSLÜ MAYOKİNİ

Geordie Shore adlı TV programının öne çıkan karakterlerinden biri olan Zahida Allen yeşil renkli ve taşlı mayokinisini yine uygun renkte bir pareo ile tamamladı. Genç kadının ağır makyajını da eksik etmediği görüldü. 

4GÜZELLİK YARIŞMALARIYLA KARİYERİNE BAŞLADI
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GÜZELLİK YARIŞMALARIYLA KARİYERİNE BAŞLADI

Kariyerine güzellik yarışmalarıyla başlayan Zahida Allen, adını TV ünlüsü olarak duyurmadan önce bir barda garsonluk yapıyordu. Geordie Shore kadrosuna katıldıktan sonra ise kısa sürede adını tüm İngiltere'de duyurdu.

5TV YILDIZI OLDU
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TV YILDIZI OLDU

Zahida Allen, Ex on the Beach ve Real Wordl adlı reality şovlarda da kamera karşısına geçti.

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