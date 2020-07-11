Havluları balkona astılar

Rol aldığı Geordie Shore adlı TV programıyla tanınan Zahida Allen, yapımdaki arkadaşlarıyla birlikte İspanya'nın Ibiza adasında hem tatil hem çekim yapıyor.
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YÜZMEKTEN DÖNDÜLER
25 yaşındaki Zahida Allen, önceki gün de arkadaşlarıyla birlikte kaldıkları villanın balkonunda görüntülendi. Denizden dönen grup, ıslak havlularını kurumaları için balkonun şeffaf korkuluklarına astı.
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GÜNEŞİN ALTINDA SOHBET
Grup, daha sonra da güneşin altında oturup bir yandan meyve sularını içerken bir yandan da sohbet etti. Kimi zaman da cep telefonlarıyla ilgilendi.
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SÜSLÜ MAYOKİNİ
Geordie Shore adlı TV programının öne çıkan karakterlerinden biri olan Zahida Allen yeşil renkli ve taşlı mayokinisini yine uygun renkte bir pareo ile tamamladı. Genç kadının ağır makyajını da eksik etmediği görüldü.
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GÜZELLİK YARIŞMALARIYLA KARİYERİNE BAŞLADI
Kariyerine güzellik yarışmalarıyla başlayan Zahida Allen, adını TV ünlüsü olarak duyurmadan önce bir barda garsonluk yapıyordu. Geordie Shore kadrosuna katıldıktan sonra ise kısa sürede adını tüm İngiltere'de duyurdu.
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TV YILDIZI OLDU
Zahida Allen, Ex on the Beach ve Real Wordl adlı reality şovlarda da kamera karşısına geçti.