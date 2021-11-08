Havalar ne zaman soğuyacak? İşte Meteoroloji'den gelen soğuk hava uyarısı
Hava sıcaklıkları Salı gününden itibaren azalacak. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve Salı gününden itibaren birkaç derece azalması bekleniyor. İşte, Meteoroloji'den gelen son dakika bilgiler...
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Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor ancak Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar hızla düşecek. Sıcaklıkların düşmesiyle Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağış bekleniyor. Yağışlar Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Perşembe günü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haftalık sıcaklık tahminlerine yer verildi. Buna göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının 9 Kasım Salı gününden itibaren birkaç derece azalacağı tahmin ediliyor.
Gelecek 3 günde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının, Ankara'da 21-22, İstanbul'da 19, İzmir'de 27, Adana'da 28-29, Samsun'da 18-22, Erzurum'da 13-14 ve Şanlıurfa'da 26-28 derece civarında olacağı öngörülüyor.
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ÇARŞAMBA GÜNÜ SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, DOĞUYA KAR GELİYOR
Çarşamba günü ülke genelinde sis etkisini kaybederken, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarına düşecek. Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağış bekleniyor. Yağışlar Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
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Perşembe günü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.