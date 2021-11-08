Havalar ne zaman soğuyacak? İşte Meteoroloji'den gelen soğuk hava uyarısı

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor ancak Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar hızla düşecek. Sıcaklıkların düşmesiyle Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağış bekleniyor. Yağışlar Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Perşembe günü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.