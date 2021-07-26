Gündem Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 - 15:34 | 26 Temmuz 2021 - 15:35

Havalar ne zaman serinleyecek? İşte Meteoroloji'den son bilgiler

Yurdun batı ve güney kıyı kesimlerinde yarından itibaren sıcak hava dalgası etkili olacak. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinin kıyı kesimlerinde, hava sıcaklıklarının yarından itibaren artmaya başlayarak hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, havalar ne zaman serinleyecek?