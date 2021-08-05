Gündem Haber Giriş: 05 Ağustos 2021 - 17:09 | 05 Ağustos 2021 - 17:09

Havalar ne zaman serinleyecek, bu hafta yağmur yağacak mı? Sıcaklıkların biteceği tarih için uzmanından açıklama

Aşırı sıcaklıklar, yurdun büyük bir bölümünde etkili olmaya devam ediyor. Türkiye, yangınlarla boğuşurken artan sıcaklıklarla birlikte yangınla mücadele de zorlaşıyor. Hem yangın bölgesinde hem diğer kentlerde bulunan vatandaşlar, havaların serinleyeceği tarihi merak ediyor. Peki, havalar ne zaman serinleyecek, bu hafta yağmur yağacak mı?