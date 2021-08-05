Havalar ne zaman serinleyecek, bu hafta yağmur yağacak mı? Sıcaklıkların biteceği tarih için uzmanından açıklama
Aşırı sıcaklıklar, yurdun büyük bir bölümünde etkili olmaya devam ediyor. Türkiye, yangınlarla boğuşurken artan sıcaklıklarla birlikte yangınla mücadele de zorlaşıyor. Hem yangın bölgesinde hem diğer kentlerde bulunan vatandaşlar, havaların serinleyeceği tarihi merak ediyor. Peki, havalar ne zaman serinleyecek, bu hafta yağmur yağacak mı?
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Prof. Dr. Zafer Aslan, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarını" değerlendirerek sıcaklıkların biteceği tarihe yönelik açıklamada bulundu. Eyyam-ı bahur sıcaklıklarının yakın zamanda sona ereceğini belirten Aslan, havaların yakın zamanda serinleyeceğinin müjdesini verdi.
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Prof. Dr. Zafer Aslan, "Yazın en sıcak günlerinin yaşandığı bu dönemde Türkiye'de özellikle güney ve doğu bölgelerde sıcaklık 45 dereceye kadar çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, eyyam-ı bahur sıcaklıklarının Türkiye'yi hafta sonu terk etmesini ve hafta sonu sıcaklarının 4-5 derece düşmesi bekliyoruz.
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Hafta sonu İstanbul'da yağış bekleniyor, Batı Akdeniz Bölgesi'nde yağış olasılığı bulunuyor. Ayrıca ağustos ayında ülkemizde hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimler ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışların yurt genelinde mevsim normalleri civarında olacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.