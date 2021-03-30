Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı
İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Bolu'da yarın karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bolu çevrelerinde yarın karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor. Öte yandan vatandaşlar da havaların ne zaman ısınacağını merak ediyor. Peki, havalar ne zaman ısınacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara (Edirne dışında), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz ile Adana, Hatay, Osmaniye, Bolu, Düzce ve Giresun çevrelerinde yağış öngörülüyor. Öte yandan, yarın Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı öngörülüyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ve İzmir'in kuzey kesimlerinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına olarak eseceği tahmin ediliyor.
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı öngörülüyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda ise çığ oluşma riski bulunuyor.
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TRAKYA VE İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara'nın batısı (Trakya geneli ile İstanbul çevrelerinde) kuvvetli ve yer yer fırtına olarak esmesi bekleniyor.
Fırtına nedeniyle oluşabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, hafta sonuna kadar sıcaklıklar mevcut değerlerde seyredecek. Hafta sonundan itibaren, yeni hafta ile birlikte bahar değerlerine yaklaşabilir.