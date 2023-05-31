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Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için hava durumu raporu...

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Hava Durumu#Havalar Ne Zaman Isınacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 12:00

Hava sıcaklıklarının ne zaman artacağı, Haziran ayının da gelmesiyle öne çıkan başlıklardan biri. Meteoroloji Genel Müdürlüğü mevsim normallerinin altın seyreden sıcaklıklarda ilgili olarak son tahminlerini paylaştı. Peki havalar ne zaman ısınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hava sıcaklıkları ne zaman artacak? İşte detaylar...

1/5Havalar ne zaman ısınacak Meteorolojiden İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için hava durumu raporu...

Havaların ne zaman ısınacağı, bir süredir mevsim normallerinin altında olan hava durumu sebebiyle araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı rapora göre hava sıcaklıklarının batı bölgelerde artarak mevsim normallerine çıkması tahmin ediliyor. İşte MGM'nin hava durumu tahmini...

2/5HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 31 Mayıs-6 Haziran tarihleri arası için paylaştığı hava durumu raporuna göre batı bölgelerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

3/55 GÜNLÜK TAHMİNLERİSTANBUL

5 GÜNLÜK TAHMİNLER

İSTANBUL

31 Mayıs Çarşamba: Çok bulutlu, günün tahmin edilen en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı ise 18 derece.

1 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu, günün tahmin edilen en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı ise 17 derece.

2 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu, günün tahmin edilen en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı ise 17 derece.

3 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu, günün tahmin edilen en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı ise 17 derece.

4 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu, günün tahmin edilen en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı ise 17 derece.

4/5ANKARA

ANKARA

31 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı, günün tahmin edilen en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı ise 13 derece.

1 Haziran Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı, günün tahmin edilen en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı ise 13 derece.

2 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı, günün tahmin edilen en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı ise 13 derece.

3 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı, günün tahmin edilen en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı ise 15 derece.

4 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı, günün tahmin edilen en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı ise 15 derece.

5/5İZMİR

İZMİR

31 Mayıs Çarşamba: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, günün tahmin edilen en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı ise 17 derece.

1 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu, günün tahmin edilen en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı ise 18 derece.

2 Haziran Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, günün tahmin edilen en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı ise 19 derece.

3 Haziran Cumartesi: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, günün tahmin edilen en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı ise 18 derece.

4 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu, günün tahmin edilen en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı ise 18 derece.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Havalar Ne Zaman Isınacak