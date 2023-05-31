Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için hava durumu raporu...

5 GÜNLÜK TAHMİNLER
İSTANBUL
31 Mayıs Çarşamba: Çok bulutlu, günün tahmin edilen en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı ise 18 derece.
1 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu, günün tahmin edilen en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı ise 17 derece.
2 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu, günün tahmin edilen en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı ise 17 derece.
3 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu, günün tahmin edilen en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı ise 17 derece.
4 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu, günün tahmin edilen en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı ise 17 derece.