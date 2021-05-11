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Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 - 03:10 | 

Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji tarih verdi! İşte MGM 11 Mayıs hava durumu

Hava ne zaman ısınacak? sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamaları ile yanıt buldu. Son günlerde Marmara başta olmak üzere bir çok bölgede devam eden soğuk havanın ardından Meteoroloji fırtınanın salı gününe kadar devam edeceğini duyurdu. Hafta ortasında hava sıcaklıkların yükselmesi beklenirken, salı günü İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don ön görülüyor. İşte, MGM 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.

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1

Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Son değerlendirmelere göre bugün ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Uzun vadeli hava durumu tahminlerine göre Ramazan Bayramı'nda hava açık ve bol güneşli olacak. Hava sıcaklıkları ise bu hafta ortasında yükselmeye başlayacak.

2SICAKLIKLAR NE ZAMAN ARTIYOR

SICAKLIKLAR NE ZAMAN ARTIYOR?

Meteoroloji'nin son raporuna göre rüzgar kuzey yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve kısa süreli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esiyor.

Son verilere göre fırtınanın salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor.Meteoroloji'nin son verilerine göre hafta ortasında hava sıcaklıkları yükselecek ve yağışlı hava etkisini yitirecek. Ramazan Bayramı boyunca yurt genelinde yağış beklenmiyor.

İstanbul hafta boyu güneşli olacak. Bayramın ilk günü sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak.

3İL İL HAVA DURUMU

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 12°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 11°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 6°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 9°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 11°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

4

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 17°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 20°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 2°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 4°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 8°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

5

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 1°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 5°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 0°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 8°C, 17°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 2°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 8°C, 15°C
Parçalı bulutlu

6

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

AĞRI 0°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

7

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 10°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

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