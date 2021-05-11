Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji tarih verdi! İşte MGM 11 Mayıs hava durumu
Hava ne zaman ısınacak? sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamaları ile yanıt buldu. Son günlerde Marmara başta olmak üzere bir çok bölgede devam eden soğuk havanın ardından Meteoroloji fırtınanın salı gününe kadar devam edeceğini duyurdu. Hafta ortasında hava sıcaklıkların yükselmesi beklenirken, salı günü İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don ön görülüyor. İşte, MGM 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
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Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Son değerlendirmelere göre bugün ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Uzun vadeli hava durumu tahminlerine göre Ramazan Bayramı'nda hava açık ve bol güneşli olacak. Hava sıcaklıkları ise bu hafta ortasında yükselmeye başlayacak.
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SICAKLIKLAR NE ZAMAN ARTIYOR?
Meteoroloji'nin son raporuna göre rüzgar kuzey yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve kısa süreli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esiyor.
Son verilere göre fırtınanın salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor.Meteoroloji'nin son verilerine göre hafta ortasında hava sıcaklıkları yükselecek ve yağışlı hava etkisini yitirecek. Ramazan Bayramı boyunca yurt genelinde yağış beklenmiyor.
İstanbul hafta boyu güneşli olacak. Bayramın ilk günü sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak.
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İL İL HAVA DURUMU
MARMARA Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 12°C, 24°C Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 11°C, 20°C Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 6°C, 21°C Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 9°C, 23°C Az bulutlu ve açık
EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 24°C Az bulutlu ve açık
İZMİR 15°C, 29°C Az bulutlu ve açık
MANİSA 13°C, 30°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA 11°C, 28°C Az bulutlu ve açık
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AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 31°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 17°C, 26°C Az bulutlu ve açık
HATAY 13°C, 29°C Az bulutlu ve açık
MERSİN 20°C, 26°C Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 5°C, 21°C Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 2°C, 22°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 4°C, 22°C Az bulutlu ve açık
KONYA 8°C, 23°C Az bulutlu ve açık
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BATI KARADENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 1°C, 20°C Az bulutlu ve açık
DÜZCE 5°C, 24°C Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 0°C, 19°C Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 8°C, 17°C Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 2°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 4°C, 16°C Parçalı bulutlu
SAMSUN 7°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 8°C, 15°C Parçalı bulutlu
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DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -2°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
KARS -3°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
AĞRI 0°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu
VAN 5°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.