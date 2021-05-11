Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji tarih verdi! İşte MGM 11 Mayıs hava durumu

İL İL HAVA DURUMU MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ÇANAKKALE 12°C, 24°C

Az bulutlu ve açık



İSTANBUL 11°C, 20°C

Az bulutlu ve açık



KIRKLARELİ 6°C, 21°C

Az bulutlu ve açık



KOCAELİ 9°C, 23°C

Az bulutlu ve açık



EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR 6°C, 24°C

Az bulutlu ve açık



İZMİR 15°C, 29°C

Az bulutlu ve açık



MANİSA 13°C, 30°C

Az bulutlu ve açık



MUĞLA 11°C, 28°C

Az bulutlu ve açık



