Havalar ne zaman ısınacak? İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? İşte hava durumu tahminleri

Türkiye beklenen yeni soğuk ve yağışlı hava sistemin etkisine girdi. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Baharın gelişinin simgesi 3 cemrenin düşmesine rağmen Marmara Bölgesi bir süredir kar yağışı haberleriyle gündemde. Peki, kar yağışları ne zaman sona erecek, havalar ne zaman ısınacak?
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuyla ilgili son tahminleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Şen, "İstanbul’da Cuma günü önce karla karışık yağmur akşama doğru kar yağışlı. Cumartesi daha yoğun olmak üzere pazar gününe kadar devam. Geçen haftaki kar dan daha az. Sıcaklık 2 - 3 C daha yüksek. İstanbul'da kar yerde örtü yaptı ama sıcaklık 3-4 derece olduğu için eriyor. Bu gece yarın ve pazar öğlene kadar daha yoğun. Gece sıcaklık 0 derece, yarın 3 derece" ifadelerini kullandı.
İstanbul'da beklenen kar yağışı yarın başlayacak, cumartesi günü etkisini artıracak. Kar yağışı pazar günü de devam ettikten sonra pazartesi havanın biraz ısınmasıyla karla karışık yağmura dönecek. Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da en yoğun kar yağışı cumartesi günü görülecek.