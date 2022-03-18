Havalar ne zaman ısınacak? İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? İşte hava durumu tahminleri

Şen, "İstanbul’da Cuma günü önce karla karışık yağmur akşama doğru kar yağışlı. Cumartesi daha yoğun olmak üzere pazar gününe kadar devam. Geçen haftaki kar dan daha az. Sıcaklık 2 - 3 C daha yüksek. İstanbul'da kar yerde örtü yaptı ama sıcaklık 3-4 derece olduğu için eriyor. Bu gece yarın ve pazar öğlene kadar daha yoğun. Gece sıcaklık 0 derece, yarın 3 derece" ifadelerini kullandı.