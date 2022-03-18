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Havalar ne zaman ısınacak? İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? İşte hava durumu tahminleri

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar ardından başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nin birçok ilinde kar yağışı başladı. Hava sıcaklıklarının yarın iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, havalar ne zaman ısınacak? İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? İşte hava durumu tahminleri

1/4Havalar ne zaman ısınacak İstanbulda kar yağışı ne zaman bitecek İşte hava durumu tahminleri

Türkiye beklenen yeni soğuk ve yağışlı hava sistemin etkisine girdi. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Baharın gelişinin simgesi 3 cemrenin düşmesine rağmen Marmara Bölgesi bir süredir kar yağışı haberleriyle gündemde. Peki, kar yağışları ne zaman sona erecek, havalar ne zaman ısınacak?

2/4Havalar ne zaman ısınacak İstanbulda kar yağışı ne zaman bitecek İşte hava durumu tahminleri

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuyla ilgili son tahminleri sosyal medya hesabından paylaştı.

3/4Havalar ne zaman ısınacak İstanbulda kar yağışı ne zaman bitecek İşte hava durumu tahminleri

Şen, "İstanbul’da Cuma günü önce karla karışık yağmur akşama doğru kar yağışlı. Cumartesi daha yoğun olmak üzere pazar gününe kadar devam. Geçen haftaki kar dan daha az. Sıcaklık 2 - 3 C daha yüksek. İstanbul'da kar yerde örtü yaptı ama sıcaklık 3-4 derece olduğu için eriyor. Bu gece yarın ve pazar öğlene kadar daha yoğun. Gece sıcaklık 0 derece, yarın 3 derece" ifadelerini kullandı.

4/45 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İstanbul'da beklenen kar yağışı yarın başlayacak, cumartesi günü etkisini artıracak. Kar yağışı pazar günü de devam ettikten sonra pazartesi havanın biraz ısınmasıyla karla karışık yağmura dönecek. Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da en yoğun kar yağışı cumartesi günü görülecek.

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