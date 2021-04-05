Havalar ne zaman ısınacak? İşte Meteoroloji'den son bilgiler

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde hava 6 Nisan Salı günü parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta ve Doğu Karadeniz, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Erzincan, Erzurum ve Kars çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.



Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güneyi ile Kıyı Ege'de zaman zaman fırtınanın kuvvetli (60-90 kilometre/saat) olması öngörülüyor.



