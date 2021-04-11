Havalar ne zaman ısınacak? İşte Meteoroloji'den gelen son bilgiler
Nisan ayında yağan kar birçok ili beyaza bürüdü. Yurdun birçok ilinde nisan ayında yağan kar yağışı nedeniyle kent merkezleri beyaza büründü. Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Peki, havalar ne zaman ısınacak?
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Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor. İşte, Meteoroloji'den en son hava durumu tahminleri...
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'de parçalı hava bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çok bulutlu hava, Sakarya çevreleri ile akşam Kocaeli'nin doğusunda aralıklı yağmur öngörülüyor.
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Sakarya'nın güneydoğusunun yükseklerinde ise yer yer karla karışık yağmur tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacak bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Batı Karadeniz bölge geneli ile Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.
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Hava sıcaklığının Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden orta kuvvette, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-90 km/sa), Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.