Hava sıcaklığı ne zaman düşecek, yarın hava nasıl? Sağanak yağış geliyor! (İl il hava durumu tahminleri)
Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri ile sağanak yağış uyarısında bulundu. Yurt genelinde orman yangınları ile mücadele sürerken cumartesi günü için Antalya, Adana ve Isparta'da yağışların beklendiği bildirildi. Akdeniz'de hava sıcaklığı hissedilir derecede düşecek. Son hava durumu raporuna göre perşembe günü Doğu Akdeniz kıyıları ile yarın Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden rüzgar etkili olacak. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, il il 5 Ağustos hava durumu tahminleri.
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1
Hava durumu tahminleri ile Meteoroloji sağanak yağış açıklaması yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile yarın doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin kıyıları, Tunceli'nin kuzeyi ve Erzincan çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu, Ağrı'nın güney, Van'ın doğu ve Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
2
YANGIN BÖLGELERİNE YAĞIŞ GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki tahminlere göre, Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 4-9 derece, iç ve doğu bölgelerde 2-5 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklılarının hafta sonunda hissedilir derece azalacağı tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarına gerilemesi bekleniyor.
Antalya, Adana ve Isparta'da cumartesi günü için yağış tahmin ediliyor.
3
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 26°C, 39°C Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 21°C, 40°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 22°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 22°C, 37°C Parçalı ve az bulutlu
4
EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 19°C, 35°C Az bulutlu ve açık
İZMİR 28°C, 38°C Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 17°C, 35°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA 27°C, 39°C Az bulutlu ve açık
5
AKDENİZ Az bulutlu ve açık, yarın doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 37°C Az bulutlu ve açık, yarın yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA 30°C, 43°C Az bulutlu ve açık
BURDUR 23°C, 39°C Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 34°C Az bulutlu ve açık, yarın yer yer parçalı bulutlu
6
İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 21°C, 35°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 20°C, 35°C Az bulutlu ve açık
KAYSERİ 16°C, 35°C Az bulutlu ve açık
KONYA 23°C, 35°C Az bulutlu ve açık
7
BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 20°C, 37°C Az bulutlu ve açık
SİNOP 25°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 22°C, 29°C Az bulutlu ve açık
8
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Trabzon'un iç ve doğusu, Rize, Artvin kıyıları ile yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 20°C, 35°C Parçalı bulutlu
RİZE 24°C, 30°C Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 23°C, 30°C Parçalı bulutlu
TRABZON 25°C, 29°C Parçalı bulutlu, doğu kesimleri ile yarın il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
9
DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzincan ile Tunceli'nin kuzeyinin, yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri ile Ağrı'nın güney, Van'ın doğu ve Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ 22°C, 40°C Az bulutlu ve açık
ERZURUM 15°C, 32°C Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 12°C, 31°C Az bulutlu ve açık, yarın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 16°C, 29°C Az bulutlu ve açık, yarın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
10
GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.