Hava sıcaklığı ne zaman düşecek, yarın hava nasıl? Sağanak yağış geliyor! (İl il hava durumu tahminleri)

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzincan ile Tunceli'nin kuzeyinin, yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri ile Ağrı'nın güney, Van'ın doğu ve Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ 22°C, 40°C

Az bulutlu ve açık



ERZURUM 15°C, 32°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS 12°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, yarın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



VAN 16°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, yarın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı