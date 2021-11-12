Hava sıcaklığı ne zaman artacak? Meteoroloji duyurdu: 12 Kasım il il son dakika hava durumu tahminleri
Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri belli oldu. Sis pus ve yağışların devam ettiği ülke genelinde bugünden itibaren hava sıcaklıkları artacak. Son hava durumu değerlendirmelerine göre Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere, sis ve pus bekleniyor. Ülke genelinde yağış beklenmezken iç ve doğu kesimlerinde zirai don ön görülüyor. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte, MGM 12 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Güney Ege kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
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HAVA SICAKLIĞI NE ZAMAN ARTACAK?
Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu mevsim normalleri civarı ve yer yer biraz üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Cuma, cumartesi ve pazar günleri yağış beklenmiyor. Pazartesi ve salı günü kuzey kesimlerde sağanak yağış öngörülüyor.
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HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE 3°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İSTANBUL 8°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ 3°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KOCAELİ 6°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
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EGE Az bulutlu, güney kıyı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediyor. Rüzgarın, bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç Ege'de bu gece ve yarın sabah saatlerinde sis ve pus olayı ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 13°C Az bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DENİZLİ 7°C, 20°C Az bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İZMİR 12°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 8°C, 19°C Az bulutlu
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AKDENİZ Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA 10°C, 26°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 13°C, 22°C Az bulutlu ve açık
HATAY 6°C, 22°C Az bulutlu ve açık
MERSİN 13°C, 24°C Az bulutlu ve açık
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İÇ ANADOLU Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -3°C, 12°C Az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ESKİŞEHİR -3°C, 12°C Az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KONYA -2°C, 11°C Az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
YOZGAT -6°C, 8°C Az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
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BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -2°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DÜZCE 2°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KASTAMONU -5°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ZONGULDAK 6°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ARTVİN 1°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
SAMSUN 8°C, 14°C Parçalı bulutlu
TOKAT -1°C, 11°C Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
TRABZON 8°C, 13°C Parçalı bulutlu
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DOĞU ANADOLU Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -4°C, 8°C Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KARS -5°C, 7°C Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
MALATYA 0°C, 14°C Az bulutlu
VAN 0°C, 7°C Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.