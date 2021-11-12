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Haber Giriş: 12 Kasım 2021 - 00:55 | 

Hava sıcaklığı ne zaman artacak? Meteoroloji duyurdu: 12 Kasım il il son dakika hava durumu tahminleri

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri belli oldu. Sis pus ve yağışların devam ettiği ülke genelinde bugünden itibaren hava sıcaklıkları artacak. Son hava durumu değerlendirmelerine göre Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere, sis ve pus bekleniyor. Ülke genelinde yağış beklenmezken iç ve doğu kesimlerinde zirai don ön görülüyor. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte, MGM 12 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu.

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1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Güney Ege kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

2HAVA SICAKLIĞI NE ZAMAN ARTACAK

HAVA SICAKLIĞI NE ZAMAN ARTACAK?

Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu mevsim normalleri civarı ve yer yer biraz üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Cuma, cumartesi ve pazar günleri yağış beklenmiyor. Pazartesi ve salı günü kuzey kesimlerde sağanak yağış öngörülüyor.

3HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

4

EGE
Az bulutlu, güney kıyı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediyor. Rüzgarın, bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç Ege'de bu gece ve yarın sabah saatlerinde sis ve pus olayı ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 13°C
Az bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DENİZLİ 7°C, 20°C
Az bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İZMİR 12°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 8°C, 19°C
Az bulutlu

5

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA 10°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 13°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 6°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 13°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

6

İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -3°C, 12°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ESKİŞEHİR -3°C, 12°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KONYA -2°C, 11°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

YOZGAT -6°C, 8°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

7

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DÜZCE 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KASTAMONU -5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ZONGULDAK 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

8

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ARTVİN 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

SAMSUN 8°C, 14°C
Parçalı bulutlu

TOKAT -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

TRABZON 8°C, 13°C
Parçalı bulutlu

9

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -4°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KARS -5°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

MALATYA 0°C, 14°C
Az bulutlu

VAN 0°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

10

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 15°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 5°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 7°C, 17°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 10°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

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