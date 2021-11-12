Hava sıcaklığı ne zaman artacak? Meteoroloji duyurdu: 12 Kasım il il son dakika hava durumu tahminleri

HAVA NASIL OLACAK? MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.



EDİRNE 3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu



İSTANBUL 8°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu



KIRKLARELİ 3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu



KOCAELİ 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu



