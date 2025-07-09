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Hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı, kentte yaşam durdu: Cadde ve sokaklar boş kaldı

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#Hava Durumu#Mardin#Sıcak Hava
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 15:05

Mardin'de hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkarken, kent genelinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Dışarı çıkmayı tercih edenlerse park ve bahçelerde vakit geçirerek sıcaktan korunmaya çalıştı.