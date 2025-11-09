×
Hava sıcaklığı 30 dereceye çıktı: Kasım ayında deniz keyfi yaptılar

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 16:54

Mersin'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince turistik Kızkalesi'nde sahiller doldu. Bazı kişiler güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları ise denize girdi.