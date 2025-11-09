Hava sıcaklığı 30 dereceye çıktı: Kasım ayında deniz keyfi yaptılar

7’den 70’e geniş bir kitlenin tercih ettiği Kızkalesi’nde tatilciler denize girerek yüzme keyfini sürerken, bazı ziyaretçiler güneşlenmeyi, hatıra fotoğrafı çekmeyi, deniz kenarında yürüyüş yapmayı ve balık tutmayı tercih etti.