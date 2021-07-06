Gündem Haber Giriş: 06 Temmuz 2021 - 14:52 | 06 Temmuz 2021 - 14:53

Hava ne zaman ısınacak? Yağmur ne zaman duracak? İşte Meteoroloji'den gelen son bilgiler

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre bugün bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı bildirildi. Peki, hava ne zaman ısınacak? Yağmur ne zaman duracak?