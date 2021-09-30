Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı! (30 Eylül il il hava durumu tahminleri)

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Düzce ve Bolu çevreleri, gece saatlerinden itibaren Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m²) olması bekleniyor.



BOLU 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı



DÜZCE 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı



SİNOP 15°C, 18°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.



ZONGULDAK 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu



