Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı! (30 Eylül il il hava durumu tahminleri)
Son dakika hava durumu tahminlerini açıklayan Meteorolojisağanak yağış uyarısı yaptı. Yurt genelinde hafta başında soğuyan havaların ardından perşembe günü Yalova, Düzce, Bolu, Sinop, Konya, Karaman, Mersin, Adana, Hakkari, Balıkesir, Hatay ve Kastamonu'ya sağanak yağış geleceği açıklandı. Yağışların Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli olmasının belirtildiği MGM açıklamasında vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 30 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
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1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Yalova, Düzce, Bolu, Sinop, Konya, Karaman, Mersin, Adana ve Hakkâri çevreleri ile Balıkesir, Hatay ve Kastamonu’nun kıyı kesimleri, Antalya’nın batı ve doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimleri, Samsun’un batı, Trabzon’un doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
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HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Yalova çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 16°C, 23°C Parçalı bulutlu
İSTANBUL 16°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 13°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KOCAELİ 14°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı
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EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 15°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 18°C, 27°C Az bulutlu
MANİSA 14°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
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AKDENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Mersin ve Adana çevreleri, Antalya'nın batı ve doğu kesimleri ile Hatay'ın kıyı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 22°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra batı ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 20°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 11°C, 25°C Parçalı bulutlu
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İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Konya ve Karaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 11°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 12°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 5°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu
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BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Düzce ve Bolu çevreleri, gece saatlerinden itibaren Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m²) olması bekleniyor.
BOLU 7°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
DÜZCE 12°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
SİNOP 15°C, 18°C Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 13°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun’un batı, Trabzon’un doğu (Of, Hayrat, Dernekpazarı) ilçeleri ile Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-85 kg/m²) olması bekleniyor.
BAYBURT 5°C, 16°C Parçalı bulutlu
SAMSUN 14°C, 19°C Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT 8°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 16°C, 20°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde (Of, Hayrat, Dernekpazarı) kuvvetli olması bekleniyor.
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DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Hakkâri ile Van'ının doğu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 4°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KARS 6°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MALATYA 10°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
VAN 8°C, 21°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri sağanak yağışlı
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.