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Gündem
Haber Giriş: 17 Mart 2021 - 22:03 | 

Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! İşte MGM 18 Mart il il hava durumu tahminleri

Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar beklendiğimi duyurdu. Son hava durumu raporuna göre Zonguldak ve Bartın, öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güney kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da ise perşembe günü 10 derece olan hava sıcaklıkları ile beraber sağanak yağış etkili olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da kuvvetli ve yer yer fırtına ön görülüyor. İşte, MGM 18 Mart il il hava durumu tahminleri.

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1

İl il hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Son hava durumu raporuna göre; ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Isparta, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Tunceli ve Erzincan çevrelerinde yoğun kar, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın, öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güney kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

2HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 5°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 5°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 3°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 5°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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A.KARAHİSAR -3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR 6°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

MUĞLA 1°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Isparta çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; yarın (perşembe) öğle saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz' de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin bekleniyor.

ADANA 8°C, 19°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı

ANTALYA 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

HATAY 9°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

ISPARTA 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

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İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, akşam saatlerinde kuzeydoğusu ile sabah saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA -1°C, 9°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Perşembe) aralıklı yağmurlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR -1°C, 8°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Perşembe) aralıklı yağmurlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlı

KONYA -1°C, 10°C
Çok bulutlu

SİVAS -3°C, 7°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU 1°C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

DÜZCE 4°C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

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KASTAMONU 0°C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 7°C
Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

ARTVİN 4°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE 1°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 6°C, 15°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

TRABZON 8°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneybatı kesimlerinde yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -1°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

HAKKARİ 3°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

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KARS 0°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN 3°C, 6°C
Çok bulutlu, yarın (Perşembe) karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 5°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 7°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 7°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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