Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! İşte MGM 18 Mart il il hava durumu tahminleri

KASTAMONU 0°C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı



ZONGULDAK 6°C, 7°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.



ARTVİN 4°C, 7°C



Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



GÜMÜŞHANE 1°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



SAMSUN 6°C, 15°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu



TRABZON 8°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneybatı kesimlerinde yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.



ERZURUM -1°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı



HAKKARİ 3°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı