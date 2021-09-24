Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve 7 ile son dakika yağış uyarısı! 24 Eylül hava durumu tahminleri
Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporunda Hatay, Ordu, Muş, Ağrı ve Bitlis çevreleri, Erzurum'un güneyi ile Van'ın kuzey ve batısı için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Son hava durumu tahminlerini duyuran MGM, cuma günü bir çok kentte yaşanacak yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olunması istendi. Hava sıcaklıklarının düştüğü İstanbul'da da bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 24 Eylül il il hava durumu tahminleri.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, (Şanlıurfa hariç) Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri, Hatay, Ordu, Muş, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Erzurum’un güneyi, Van’ın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde yarın mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi ve Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, (Şanlıurfa hariç) Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Hatay, Ordu, Muş, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Erzurum'un güney, Van'ın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli olması öngörüldüğünden, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde yarın mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
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Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 kilometre/saat), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Bu sebeple ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Ayrıca, bu gece saatlerinden başlayarak, pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz iç kesimleri, iç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da hafif zirai don hadisesi beklendiğinden, başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önerildi.
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BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun akşam ve gece saatlerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 13°C, 22°C Parçalı bulutlu
İSTANBUL 13°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, gece saatlerinde ise Anadolu Yakası sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 8°C, 22°C Parçalı bulutlu
KOCAELİ 11°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
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EGE Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney ve İç Ege'de kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 8°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 16°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 11°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
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AKDENİZ Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 20°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
HATAY 14°C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 5°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu
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İÇ ANADOLU Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin güney ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 5°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimleri hafif sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 6°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 7°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
SİVAS 5°C, 16°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin bu akşam saatlerinde, kıyı kesimlerinin periyod boyunca yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 4°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
DÜZCE 9°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP 14°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK 13°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Ordu. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE 14°C, 18°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 13°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT 9°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 15°C, 20°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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DOĞU ANADOLU Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ağrı, Muş ve Bitlis çevreleri ile Bingöl'ün doğu, Erzurum'un güney ve Van'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 8°C, 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 10°C, 19°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 10°C, 19°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Şanlıurfa hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 14°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 15°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 18°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı