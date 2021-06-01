Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarı: İşte 2 Haziran il il hava durumu raporu

İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK? MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde doğusunda (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir’in doğusu, İstanbul’un Anadolu yakası ve boğaz çevresi) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ÇANAKKALE 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu



İSTANBUL 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Anadolu yakası ve boğaz çevresinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



KIRKLARELİ 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde doğu ilçeleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ 14°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



