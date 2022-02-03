Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den fırtına, kar ve kuvvetli yağış uyarısı: İl il son dakika 4 Şubat hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Giresun’un doğusu ile Trabzon’un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin’in kuzeyinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



ARTVİN 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu olması bekleniyor. Yağışların kuzey ilçelerinde çok kuvvetli olması tahmin ediliyor.



SAMSUN 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu



TOKAT 2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı



TRABZON 10°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu olması bekleniyor. Yağışların batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.



