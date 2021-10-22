Hava nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu: 22 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerini yayınladı. Perşembe günü artan hava sıcaklıklarının ardından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor. Ülke genelinde cuma günü genelinde yağış beklenmezken, İstanbul'da ise hava sıcaklıklarının bugün 19 derece olması tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 22 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
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1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.
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HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Az bulutlu ve açık, yarın zamanla batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE 13°C, 23°C Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu
EDİRNE 9°C, 23°C Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İSTANBUL 10°C, 19°C Az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KOCAELİ 10°C, 21°C Az bulutlu
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EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 20°C Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 10°C, 25°C Az bulutlu ve açık
İZMİR 13°C, 24°C Az bulutlu ve açık
MANİSA 9°C, 23°C Az bulutlu ve açık
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AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 30°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 17°C, 27°C Az bulutlu ve açık
HATAY 13°C, 28°C Az bulutlu ve açık
MERSİN 18°C, 28°C Az bulutlu ve açık
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İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 4°C, 21°C Az bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 22°C Az bulutlu
KONYA 5°C, 21°C Az bulutlu ve açık
SİVAS 1°C, 20°C Az bulutlu
6
BATI KARADENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 3°C, 20°C Az bulutlu ve açık
DÜZCE 7°C, 24°C Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 2°C, 17°C Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 11°C, 19°C Az bulutlu ve açık
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA 4°C, 22°C Az bulutlu ve açık
SAMSUN 10°C, 21°C Az bulutlu ve açık
TOKAT 4°C, 20°C Az bulutlu ve açık
TRABZON 11°C, 20°C Az bulutlu ve açık
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DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -1°C, 16°C Az bulutlu ve açık
KARS -1°C, 14°C Az bulutlu ve açık
MALATYA 7°C, 21°C Az bulutlu ve açık
VAN 4°C, 16°C Az bulutlu ve açık
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.