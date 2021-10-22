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Gündem
Haber Giriş: 22 Ekim 2021 - 01:59 | 

Hava nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu: 22 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerini yayınladı. Perşembe günü artan hava sıcaklıklarının ardından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor. Ülke genelinde cuma günü genelinde yağış beklenmezken, İstanbul'da ise hava sıcaklıklarının bugün 19 derece olması tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 22 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.

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1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

2HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE 13°C, 23°C
Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu

EDİRNE 9°C, 23°C
Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL 10°C, 19°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ 10°C, 21°C
Az bulutlu

3

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 13°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 9°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

4

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 17°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 18°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

5

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 21°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 22°C
Az bulutlu

KONYA 5°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS 1°C, 20°C
Az bulutlu

6

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 3°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 7°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 2°C, 17°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 11°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

7

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA 4°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN 10°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

TOKAT 4°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON 11°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

8

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -1°C, 16°C
Az bulutlu ve açık

KARS -1°C, 14°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA 7°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

VAN 4°C, 16°C
Az bulutlu ve açık

9

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

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