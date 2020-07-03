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GeriGündem Hava fişek fabrikası patlamasının ardından yayılan gaz zehirli mi? Kızıl Başkanı'ndan son dakika uyarısı
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Hürriyet
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Haber Giriş: 03 Temmuz 2020 - 12:56,

Hava fişek fabrikası patlamasının ardından yayılan gaz zehirli mi? Kızıl Başkanı'ndan son dakika uyarısı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı. 'Patlamanın ardından yayılan gaz zehirli mi?' sorusunun cevabı merak edilirken, Kızılay Başkanı Kerem Kınık konu hakkında önemli bir uyarıda bulundu. İşte detaylar

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Kızılay Başkanı DR. Kerem Kınık sosyal medyadan yaptığı açıklamada çevrede yaşayan vatandaşlar için önemli uyarılarda bulundu.

2KEREM KINIKTAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
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KEREM KINIK'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

#Sakarya #Hendek patlamanın yaşandığı bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların evlerine girip kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor. Yoğun duman varsa kapı eşiklerine ıslak havlu koyulabilir. Kimyasal olarak sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir gaz.

3VALİ KALDIRIM: İÇERİDE YAKLAŞIK 150-200 İNSAN VAR
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VALİ KALDIRIM: İÇERİDE YAKLAŞIK 150-200 İNSAN VAR

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 insan var" ifadelerini kullandı. Yıldırım, 10 yaralının hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.

4SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YÜCE: HALA PATLAMALAR DEVAM EDİYOR
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SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YÜCE: HALA PATLAMALAR DEVAM EDİYOR

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Bütün ekiplerimiz burada. Çalışmalarımız devam ediyor, patlamalar devam ediyor. Şu anda yaralılarımızı çıkarıyoruz, burası ana baba gibi. Gürültüden sesinizi duyamıyorum. Hala patlamalar devam ediyor, rakam verirsem yanıltırım. Şu anda biz bir yandan patlamak üzere olan bir depoyu soğutmaya çalışıyoruz, bir yandan yaralıları taşımaya çalışıyoruz, bir yandan yangını söndürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

5HENDEK BELEDİYE BAŞKANI: NET BİLGİYİ YETKİLİLER VEREBİLİRLER
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HENDEK BELEDİYE BAŞKANI: NET BİLGİYİ YETKİLİLER VEREBİLİRLER

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu şu bilgileri aktardı:

"Tabi burası sevindirici bir yanı var. Şehrin çok uzağında, yerleşim yerlerine uzak bir yerde. Halkımıza zarar verebilecek bir durumda değil. Burada tam yetkili kimseye ulaşamadık. İtfaiye ve ambulansların dışında kimsenin içeriye girmesine izin verilmiyor. 150'ye yakın çalışanın olduğu, içerideki insanların durumuyla ilgili net bir bilgimiz yok. Can kaybı olmadığı bilgisini aldık, ama net bilgiyi yetkililer verebilirler.

Buraya yaklaşık 30 kilometre ilerden de duyuldu bu patlamalar. Yakın çevredeki evlerin camlarına varıncaya kadar patlama oldu. Yüksek basınçlı bir patlamaydı. Ben 15 kilometre öteden net bir şekilde, şiddetli bir şekilde duyduk."

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