Hava fişek fabrikası patlamasının ardından yayılan gaz zehirli mi? Kızıl Başkanı'ndan son dakika uyarısı

HENDEK BELEDİYE BAŞKANI: NET BİLGİYİ YETKİLİLER VEREBİLİRLER Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu şu bilgileri aktardı:



"Tabi burası sevindirici bir yanı var. Şehrin çok uzağında, yerleşim yerlerine uzak bir yerde. Halkımıza zarar verebilecek bir durumda değil. Burada tam yetkili kimseye ulaşamadık. İtfaiye ve ambulansların dışında kimsenin içeriye girmesine izin verilmiyor. 150'ye yakın çalışanın olduğu, içerideki insanların durumuyla ilgili net bir bilgimiz yok. Can kaybı olmadığı bilgisini aldık, ama net bilgiyi yetkililer verebilirler.



Buraya yaklaşık 30 kilometre ilerden de duyuldu bu patlamalar. Yakın çevredeki evlerin camlarına varıncaya kadar patlama oldu. Yüksek basınçlı bir patlamaydı. Ben 15 kilometre öteden net bir şekilde, şiddetli bir şekilde duyduk."